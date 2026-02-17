Aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, milli boksör Adem Kılıçcı ve İsmail Hacıoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim dün gece gözaltına alındı. Cennetin Çocukları dizisi başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu dizi çekimleri sebebiyle konakladığı Ayvalık'tan İstanbul'a getiriliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu Ayvalık’tan İstanbul’a getiriliyor Yeni yapılan yasaklı madde operasyonu kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, milli boksör Adem Kılıçcı ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, “Cennetin Çocukları” dizisi çekimleri nedeniyle konakladığı Ayvalık'tan İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, modacı Kemal Doğulu ve milli boksör Adem Kılıçcı da bulunuyor. Ünlü aktör İsmail Hacıoğlu'nun işlemlerinin ardından Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi. Operasyonun yasaklı madde soruşturması kapsamında yapıldığı belirtildi.

İSMAİL HACIOĞLU, AYVALIK'TAN İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni yapılan yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında İsmail Hacıoğlu da var. “Cennetin Çocukları” dizisinde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, dün gece 03.00 sıralarında çekimlerin yapıldığı Ayvalık’taki konakladığı evde gözaltına alındı.

Ayvalık’taki işlemlerin ardından ünlü aktör İstanbul’a getirilmek için yola çıkarıldı. Ünlü oyuncunun Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Murat Öztürk, ünlü firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, ve Furkan Koçan. Adem Kılıçcı Tolga Kulakçı