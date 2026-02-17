Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu Ayvalık’tan İstanbul’a getiriliyor

Kategoriler
Aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, milli boksör Adem Kılıçcı ve İsmail Hacıoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim dün gece gözaltına alındı. Cennetin Çocukları dizisi başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu dizi çekimleri sebebiyle konakladığı Ayvalık'tan İstanbul'a getiriliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni yapılan yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar arasında İsmail Hacıoğlu da var. “Cennetin Çocukları” dizisinde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, dün gece 03.00 sıralarında çekimlerin yapıldığı Ayvalık’taki konakladığı evde gözaltına alındı.
Ayvalık’taki işlemlerin ardından ünlü aktör İstanbul’a getirilmek için yola çıkarıldı. Ünlü oyuncunun Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Murat Öztürk, ünlü firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, ve Furkan Koçan. Adem Kılıçcı Tolga Kulakçı