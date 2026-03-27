Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan’dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Nişantaşı'nda görüntülenen Didem Soydan konuyla ilgili ilk kez konuştu. Çok rahat olduğunu belirten Didem Soydan, "Öyle saklayacak edecek bir şeyimiz yok" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 15:00

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İfadeleri alınan Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında olduğu 6 isim için istendi. Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan’dan ilk açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan’dan ilk açıklama

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
Ünlülerin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında işlemleri tamamlanan 14 kişiden bazıları adliyeye sevk edildi ve ifadeleri alınan bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı istendi.
Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
İfadeleri alınan Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında olduğu 6 isim için adli kontrol istendi.
Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan, uyuşturucu kullanmadığını ve korkacak bir şeyi olmadığını belirtti.
Didem Soydan, ifadesinde Fransa'da bir defile sonrası bir arkadaşından aldığı sarılı sigaranın tütün olmadığını anlayıp bir nefes çektiğini, bunun esrar olabileceğini ancak hayatında hiç kullanmadığı için bilmediğini söyledi.
Hakan Kakız'ın Kerimcan Durmaz, Umut Eker ve Didem Soydan gibi isimlerin uyuşturucu kullandığına dair iddialarını Didem Soydan yalanlayarak bu beyanın duyuma dayalı olduğunu belirtti.
Didem Soydan, suçlamayı kabul etmeyerek masumiyetinin kanıtlanması için telefonunun ve HTS kayıtlarının incelenmesine açık olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
OlayDetaylarİsimlerDurum
Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Kerim SabancıSağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Adli Kontrol Talebiİfadeleri alınan 6 isim için adli kontrol istendi.Kerim Sabancı, Didem Soydan, Hakan SabancıAdli kontrol
Didem Soydan'dan AçıklamaGözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.Didem SoydanYurt dışı yasağıyla serbest bırakılma, ilk açıklama

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILAN DİDEM SOYDAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Didem Soydan, "Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok yani." dedi.

DİDEM SOYDAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Didem Soydan, ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savunarak yanlışlıkla kullanmış olabileceğini söyledi: "9 Mart 2026 tarihinde Fransa’da bir defile sonrası manken arkadaşlarımdan tütün istedim. Bir arkadaşım sarılı sigara uzattı. Bir nefes çekince tütün olmadığını anladım ve istediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım o madde esrardı ancak hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer o madde uyuşturucu ise, yanlışlıkla bir nefes çekmiş oldum." dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakan Kakız’ın; Kerimcan Durmaz, Umut Eker ve Didem Soydan gibi isimlerin uyuşturucu kullandığına ve lüks yaşamlarının kaynağına dair iddiaları da Soydan’a soruldu. Ünlü model, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi: "Söz konusu beyanda uyuşturucu kullandığım söylenmişse de uyuşturucu kullanmadığımı açıkladım. İfadede geçen diğer şahısların uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bu şahsın beyanı görgüye değil, duyuma dayalıdır."

"TELEFONUMU KNEDİ RIZAMLA VERDİM"

Suçlamayı kabul etmeyen Soydan, masumiyetinin kanıtlanması için teknik incelemelere açık olduğunu belirtti. HTS kayıtları, baz istasyonu konum bilgileri ve kendi rızasıyla teslim ettiği telefonun incelenmesi durumunda gerçeğin ortaya çıkacağını ifade eden Soydan, "Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden TikTok fenomeni Kübra Karaaslan ile ilgili kan donduran iddia! Arkadaşları tek tek konuştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hande Erçel Türkiye'ye döner dönmez ifadesi alındı!
ETİKETLER
#gözaltı
#Adli Kontrol
#Yurt Dışı Yasağı
#Uyuşturucu Soruşturması
#Didem Soydan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.