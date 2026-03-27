Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İfadeleri alınan Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında olduğu 6 isim için adli kontrol istendi. Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan’dan ilk açıklama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan’dan ilk açıklama Ünlülerin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında işlemleri tamamlanan 14 kişiden bazıları adliyeye sevk edildi ve ifadeleri alınan bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı istendi. Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İfadeleri alınan Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında olduğu 6 isim için adli kontrol istendi. Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Didem Soydan, uyuşturucu kullanmadığını ve korkacak bir şeyi olmadığını belirtti. Didem Soydan, ifadesinde Fransa'da bir defile sonrası bir arkadaşından aldığı sarılı sigaranın tütün olmadığını anlayıp bir nefes çektiğini, bunun esrar olabileceğini ancak hayatında hiç kullanmadığı için bilmediğini söyledi. Hakan Kakız'ın Kerimcan Durmaz, Umut Eker ve Didem Soydan gibi isimlerin uyuşturucu kullandığına dair iddialarını Didem Soydan yalanlayarak bu beyanın duyuma dayalı olduğunu belirtti. Didem Soydan, suçlamayı kabul etmeyerek masumiyetinin kanıtlanması için telefonunun ve HTS kayıtlarının incelenmesine açık olduğunu ifade etti.

Olay Detaylar İsimler Durum Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Adli Kontrol Talebi İfadeleri alınan 6 isim için adli kontrol istendi. Kerim Sabancı, Didem Soydan, Hakan Sabancı Adli kontrol Didem Soydan'dan Açıklama Gözaltına alınıp yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Didem Soydan Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılma, ilk açıklama

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILAN DİDEM SOYDAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Didem Soydan, "Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok yani." dedi.

DİDEM SOYDAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Didem Soydan, ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savunarak yanlışlıkla kullanmış olabileceğini söyledi: "9 Mart 2026 tarihinde Fransa’da bir defile sonrası manken arkadaşlarımdan tütün istedim. Bir arkadaşım sarılı sigara uzattı. Bir nefes çekince tütün olmadığını anladım ve istediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım o madde esrardı ancak hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer o madde uyuşturucu ise, yanlışlıkla bir nefes çekmiş oldum." dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakan Kakız’ın; Kerimcan Durmaz, Umut Eker ve Didem Soydan gibi isimlerin uyuşturucu kullandığına ve lüks yaşamlarının kaynağına dair iddiaları da Soydan’a soruldu. Ünlü model, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi: "Söz konusu beyanda uyuşturucu kullandığım söylenmişse de uyuşturucu kullanmadığımı açıkladım. İfadede geçen diğer şahısların uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bu şahsın beyanı görgüye değil, duyuma dayalıdır."

"TELEFONUMU KNEDİ RIZAMLA VERDİM"

Suçlamayı kabul etmeyen Soydan, masumiyetinin kanıtlanması için teknik incelemelere açık olduğunu belirtti. HTS kayıtları, baz istasyonu konum bilgileri ve kendi rızasıyla teslim ettiği telefonun incelenmesi durumunda gerçeğin ortaya çıkacağını ifade eden Soydan, "Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.