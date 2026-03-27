Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hande Erçel Türkiye'ye döner dönmez ifadesi alındı!

Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel, Londra'da olduğu için ifadesine başvurulamamıştı. Bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye dönen Hande Erçel Çağlayan Adliyesi’nde verdiği ifade sonrası uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan ve saç örneği verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 13:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı , , Burak Elmas, , Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel ise bu sabah İstanbul Adliyesi'ne geldi ve ifade sonrası kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan ve saç örneği verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkan oyuncu Hande Erçel, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu soruşturması yürütüyor.
Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran hakkında gözaltı kararı çıktı.
Hande Erçel yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Erçel, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.
İfade işlemlerinin ardından Hande Erçel adliyeden ayrıldı.
HANDE ERÇEL, ADLİ TIP KURUMU'NDA TEST VERDİ!

Oyuncu Hande Erçel, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan ve saç örneği verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa ifade veren Erçel, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erçel ardından Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada kan ve saç örneği veren Erçel, ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

SıraSoruşturulan KişiDurumAçıklama
1Fikret OrmanGözaltı KararıBeşiktaş eski Başkanı ve iş insanı
2Hakan SabancıGözaltı Kararıİş insanı
3Burak ElmasGözaltı Kararıİş insanı
4Hande ErçelGözaltı Kararı / Yakalama KararıYurt dışında olduğu belirlendi, İstanbul Adliyesi'ne geldi
5Didem SoydanGözaltı KararıModel
6Kerim SabancıGözaltı Kararıİş insanı
7Güzide DuranGözaltı Kararıİş insanı

HANDE ERÇEL İFADE VERDİ

Yurt dışında olması sebebiyle yakalama kararı çıkartılan oyuncu Hande Erçel, bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.

HANDE ERÇEL ADLİYEDEN AYRILDI

İfade işlemleri tamamlanan Hande Erçel daha sonra adliyeden ayrıldı.

GÖZALTI KARARI SONRASI HANDE ERÇEL ANINDA AÇIKLAMA YAPTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel, yurt dışında olması sebebiyle hakkında yakalama kararı verildi. Hande Erçel sevgilisi Onur Güvenatam ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Hande Erçel yaptığı paylaşımda; "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

HAKAN SABANCI'NIN İFADESİNDE HANDE ERÇEL DETAYI

Hakan Sabancı, eski kız arkadaşı Hande Erçel'in sorulması üzerine, ‘'Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır'' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında iş insanları Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'nın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

