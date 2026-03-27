İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel ise bu sabah İstanbul Adliyesi'ne geldi ve ifade sonrası uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan ve saç örneği verdi.

HABERİN ÖZETİ Hande Erçel Türkiye'ye döner dönmez ifadesi alındı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkan oyuncu Hande Erçel, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu soruşturması yürütüyor. Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran hakkında gözaltı kararı çıktı. Hande Erçel yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Erçel, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Hande Erçel adliyeden ayrıldı.

Oyuncu Hande Erçel, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan ve saç örneği verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Hande Erçel, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa ifade veren Erçel, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erçel ardından Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada kan ve saç örneği veren Erçel, ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Sıra Soruşturulan Kişi Durum Açıklama 1 Fikret Orman Gözaltı Kararı Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı 2 Hakan Sabancı Gözaltı Kararı İş insanı 3 Burak Elmas Gözaltı Kararı İş insanı 4 Hande Erçel Gözaltı Kararı / Yakalama Kararı Yurt dışında olduğu belirlendi, İstanbul Adliyesi'ne geldi 5 Didem Soydan Gözaltı Kararı Model 6 Kerim Sabancı Gözaltı Kararı İş insanı 7 Güzide Duran Gözaltı Kararı İş insanı

Yurt dışında olması sebebiyle yakalama kararı çıkartılan oyuncu Hande Erçel, bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi.

İfade işlemleri tamamlanan Hande Erçel daha sonra adliyeden ayrıldı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel, yurt dışında olması sebebiyle hakkında yakalama kararı verildi. Hande Erçel sevgilisi Onur Güvenatam ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Hande Erçel yaptığı paylaşımda; "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Hakan Sabancı, eski kız arkadaşı Hande Erçel'in sorulması üzerine, ‘'Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır'' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında iş insanları Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'nın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.