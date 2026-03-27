Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hayatını kaybeden TikTok fenomeni Kübra Karaaslan ile ilgili kan donduran iddia! Arkadaşları tek tek konuştu

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybeden TikTok fenomeni Kübra Karaaslan ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Gazeteci İhsan Yalçın kendisine Kübra Karaaslan ile ilgili gelen mesajı paylaştı. Mesajda hayatını kaybeden Kübra Karaaslan'ın erkek arkadaşı tarafından şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiası yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 14:17

Fenomen Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybetti. Aylar önce tüm sosyal medya hesaplarını Karaaslan'ın, geçtiğimiz gün Osmangazi Köprüsü'nden çevredekilerin ikna çabalarına vermeyerek atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜBRA KARAASLAN'IN ARKADAŞI ATTIĞI MESAJLA ŞAŞIRTTI

Gazeteci İhsan Yalçın sosyal medya hesabından fenomen Kübra Karaaslan'ın arkadaşları tarafından çeşitli iddialar geldiğini belirterek mesaj yayınladı. Mesajda, "İhsan abiciğim tekrardan hayırlı akşamlar kusura bakma abi çok müsait değildim Kübra kendisi yakın arkadaşımız olur Biz erkek arkadaşın olduğunu falan biliyorduk abi kendi arkadaş çevremizde falan ama hiçbir zaman bize kötü bir şekilde şey yansıtmadığı normal içeriği bu erkek arkadaşı sürekli onu tehdit ediyormuş Şiddet vs uyguluyormuş korkudan kimse bir şey anlatamıyormuş kübra Olayları buraya kadar gelince K’nın yakın kız arkadaşı biz her şeyi anlattı Hatta görgü tırnakları köprüde kübra atlarken erkek arkadaşı Kübra’ya atlayamazsın vesaire gibi şeyler söylüyor Videonun sonunda kübra atlarken bye bye diyerek el sallıyor" sözleri dikkat çekti.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜBRA KARAASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kübra Karaaslan, özellikle TikTok platformunda ürettiği enerjik, samimi ve eğlenceli içeriklerle tanınan bir sosyal medya fenomeniydi. Günlük yaşamından kesitler paylaşarak dikkatleri üzerine çeken bir isim olarak konuşuluyordu. Doğal tavırlarıyla takipçilerinin sevgisini kazanan Karaaslan, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu.

KarakterAçıklama
İsimKübra Karaaslan
PlatformTikTok
İçerik TürüEnerjik, samimi, eğlenceli, günlük yaşam kesitleri
ÖzelliklerDoğal tavırlar, takipçi sevgisi
TaraftarlıkKoyu Fenerbahçe taraftarı
ETİKETLER
#sosyal medya fenomeni
#Fenerbahçe Taraftarı
#Kübra Karaaslan
#Osmangazi Köprüsü Intiharı
#Erkek Arkadaş Tehdidi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.