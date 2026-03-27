Fenomen Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybetti. Aylar önce tüm sosyal medya hesaplarını Karaaslan'ın, geçtiğimiz gün Osmangazi Köprüsü'nden çevredekilerin ikna çabalarına vermeyerek atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hayatını kaybeden TikTok fenomeni Kübra Karaaslan ile ilgili kan donduran iddia! Arkadaşları tek tek konuştu Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak hayatını kaybetti. Karaaslan'ın intiharı, çevredekilerin ikna çabalarına rağmen gerçekleşti ve anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazeteci İhsan Yalçın'ın paylaştığı bir mesaja göre, Karaaslan'ın erkek arkadaşının tehdit ve şiddet uyguladığı iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, köprüde Karaaslan'ı erkek arkadaşı da atlamaması yönünde uyarıyordu. Videonun sonunda Karaaslan'ın el sallayarak 'bye bye' dediği belirtildi. Kübra Karaaslan, TikTok platformundaki içerikleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeniydi.

KÜBRA KARAASLAN'IN ARKADAŞI ATTIĞI MESAJLA ŞAŞIRTTI

Gazeteci İhsan Yalçın sosyal medya hesabından fenomen Kübra Karaaslan'ın arkadaşları tarafından çeşitli iddialar geldiğini belirterek mesaj yayınladı. Mesajda, "İhsan abiciğim tekrardan hayırlı akşamlar kusura bakma abi çok müsait değildim Kübra kendisi yakın arkadaşımız olur Biz erkek arkadaşın olduğunu falan biliyorduk abi kendi arkadaş çevremizde falan ama hiçbir zaman bize kötü bir şekilde şey yansıtmadığı normal içeriği bu erkek arkadaşı sürekli onu tehdit ediyormuş Şiddet vs uyguluyormuş korkudan kimse bir şey anlatamıyormuş kübra Olayları buraya kadar gelince K’nın yakın kız arkadaşı biz her şeyi anlattı Hatta görgü tırnakları köprüde kübra atlarken erkek arkadaşı Kübra’ya atlayamazsın vesaire gibi şeyler söylüyor Videonun sonunda kübra atlarken bye bye diyerek el sallıyor" sözleri dikkat çekti.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜBRA KARAASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kübra Karaaslan, özellikle TikTok platformunda ürettiği enerjik, samimi ve eğlenceli içeriklerle tanınan bir sosyal medya fenomeniydi. Günlük yaşamından kesitler paylaşarak dikkatleri üzerine çeken bir isim olarak konuşuluyordu. Doğal tavırlarıyla takipçilerinin sevgisini kazanan Karaaslan, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu.