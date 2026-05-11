Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği “Perihan Teyze” karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Gül Onat, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Pankreas kanseri tedavisi devam eden usta oyuncunun yaptığı son açıklama, hayranlarını hem duygulandırdı hem de yüreklere bir nebze olsun su serpti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gül Onat’tan sağlık durumuyla ilgili duygusal açıklama! Ameliyatlar kraliçesi oldum Sihirli Annem dizisindeki 'Perihan Teyze' karakteriyle tanınan oyuncu Gül Onat, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri tedavisi hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Oyuncu, bir haftada üç ameliyat geçirdiğini ve kendini 'ameliyatlar kraliçesi' olarak tanımladığını belirtti. Tedavi sürecinin ağır geçtiğini ancak şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Onat, daha önce de bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçirdiğini ve zaman zaman uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ekledi. Dostlarından destek mesajları aldığını ve bunların kendisine moral verdiğini dile getirdi. Hayata dair umutlu olmaya çalıştığını belirterek, sevenlerinden dualarını beklediğini söyledi.

GÜL ONAT’TAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DUYGUSAL AÇIKLAMA

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu, geçirdiği operasyonların zorluğuna dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“Canım sevenlerim, dostlarım, arkadaşlarım… Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, ‘Sevenlerine haber ver’ dedi.”

Tedavi sürecinin ağır geçtiğini anlatan Onat, “Çocuklar ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim” diyerek yaşadığı zorlu süreci esprili bir dille anlattı. Oyuncu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken, destek mesajlarının kendisine moral verdiğini de dile getirdi.

YILLARDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Gül Onat, son yıllarda yalnızca pankreas kanseriyle değil, farklı sağlık problemleriyle de mücadele etti. Daha önce bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren oyuncunun, zaman zaman uzun süre hastanede tedavi gördüğü biliniyor.

Yakın çevresinin verdiği bilgilere göre Onat, sağlık sorunlarına rağmen yaşam enerjisini kaybetmemeye çalışıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kurmayı sürdüren oyuncu, moralin tedavi sürecindeki önemine sık sık vurgu yapıyor.

“DUALARINIZI BEKLİYORUM”

Usta oyuncu paylaşımının devamında hayata dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sürecin kolay olmadığını ancak umutlu olmaya çalıştığını belirten Onat, şu sözlerle sevenlerine seslendi:

“Hayat böyle bir şey… Ne yapacaksınız? Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum.” Oyuncunun açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.





