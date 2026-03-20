Gülçin Ergül’den korkutan paylaşım! “Kendimi güvende hissetmiyorum”

GÜLÇİN ERGÜL’DEN KORKUTAN PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla korkuttu. Ergül, tanımadığı bir kişi tarafından rahatsız edildiğini ve kendini güvende hissetmediğini ifade etti. Şarkıcı Kapısına gelen bir kişi tarafından evinin içine girilmek istendiğini gösteren bir video yayınladı.

Gülçin Ergül’ün videoyu paylaşmadan önce İnstagramdaki abone kanalına attığı paylaşımları da hikayesinde paylaştı. Ergül, “ Güvenliğimi tetikleye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler. Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki bildiğiniz gibi ben alkol sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim. Bu da çevremde bilinen bir şeydir. Röportajlarda da öyle sesimi korumak için bunlara önem veririm."

“ Ben bilinçsiz bir şekilde herhangi bir travmatik durumda bırakan bir şeyler olduysa da benim sorumluluğumda ve bilincinde olmadığını bilmenizi isterim. Bugün güvensizlik durumlarda kalan başka bir kadın olarak, korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. “

“ Gerçekten zor günler geçiriyorum. Çünkü hayatımı tamamen köklü şekilde değiştirmem gerekiyor. Korunmam için. Mental destek alarak izole olmak istedim. Sınırlarımı korumak istiyorum. “

“ Sığınabileceğim yer burası diye geldim. Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın”

GÜLÇİN ERGÜL'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK GELDİ!

Gülçin Ergül’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı olayı anlatan ünlü şarkıcının “kendimi güvende hissetmiyorum” sözleri, hayranlarını endişelendirirken sosyal medyada destek mesajlarının artmasına neden oldu.

Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı Ergül’e moral vermek için yorumlarda bulunurken, “yalnız değilsin” ve “yanındayız” mesajları dikkat çekti. Sosyal medyada oluşan bu destek dalgası, kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar hem yaşanan duruma tepki gösterdi hem de güvenlik konusuna dikkat çekti.