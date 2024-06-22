Güldür Güldür yıldızı Rüştü Onur Atilla kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

22 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:25

Hande Erçel ile Barış Arduç'lu projeye iki genç oyuncu katıldı

Hande Erçel ile Barış Arduç'lu projeye iki genç oyuncu katıldı

Son zamanlarda verdiği kilolarla dillerden düşmeyen, Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, boşandığını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.

10 yıldır beraber olduğu yol arkadaşı ile artık aynı yolu yürümeyeceklerini açıklayan Onur Atilla, Instagram hesabından ''Basının ve kamuoyunun bilgisine'' diyerek şunları yazdı:

"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum."

"Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim..."

"Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."

2014 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız'la hayatını birleştirmişti.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA'NIN DEĞİŞİMİ

Öte yandan Onur Atilla, boşanma açıklanmasından önce toplamda verdiği 45 kilo ile adından söz ettiriyordu.