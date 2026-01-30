Güllü hakkındaki "Algisizdi", "Alkolikti" sözlerine oğlu Tuğberk Yağız Gülter ateş püskürdü

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün Yalova'daki evininin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ise avukat Merve Uçanok'un annesi hakkında; "İlgisizdi", "Güllü'yü melek gibi göstermeyelim" ve "Alkolikti" şeklindeki yorumlara karşı yaptığı açıklamada, adeta ateş püskürdü.

GÜLLÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER'İ SİNİRLENDİRDİ

Tuğberk Yağız Gülter, açıklamasında, ablasının avukatına ateş püskürdü ve "Merhabalar Merve hanım, size sorularım olacak. Evde bana gerçekten Güllü hayranı olduğunuzu söylemiştiniz. Söylediklerinizi ilk defa şimdi öğrendim. Annem hakkında; "Güllü'yü de çok melek göstermeyelim lütfen?" demişsiniz. Sen Güllü'yü nereden tanıyorsun? Hayatı boyunca binlerce insana yardım etti. Bir insan, onun arkasından kötü konuşamaz. Sen ne hadle konuşuyorsun, hangi bilgiyle konuşuyorsun? Amacın ne? Sana bunları söyleten kim, söyleyen kim?" diyerek sözlerine başladı.

Tuğberk Yağız Gülter, anesi Güllü2nün ilgisiz olduğu haberlerine ise, "Güllü hanım ile Çiğdem hanımın özel durumları varmış?" Var veya yok, ben bilmiyorum; umurumda da değil kimin kimle neyi olduğu ama ne seni ne Tuğyan'ı ne de annemin vefatını ne kadar ilgilendiriyor bu konu? Buradaki amaç ne? Birtakım ilgisizlikler yapan?" Sen benim canım annemin neye ilgisizliğini gördün, ne yalanlar duydun da bu cüretle annem hakkında bu lafları söylüyorsun? Sen annemin evine kaç defa geldin? Tuğyan'ı, beni, sonra Karmen'i; babasız, borç içinde, o kadar işsizlik, evsizlik ve hain dolu bir etrafla büyütürken annemin ilgisizliğine kaç defa gözlerinle şahit oldun? Milletin deli gibi sarhoş olup oraya buraya saldırdığı, geçmişte annem ve ekibini kurşun yağmuruna tuttukları sahnelerde kaç defa annemi kulise kaçırdın? Ve böyle günlerde 'Çocuklarım!' diye çığlık atıp üstümüze, bizi korumak için çullanan bu kadına ne hadle 'İlgisiz' diyorsun? Ben şahidim ve bin kişi daha vardır şahit; bu kadın dünyayla ilgilenmedi, hayatını bize hediye etti; mutlu olalım, el aleme karşı yüzümüz düşmesin diye. Sen Güllü gibi bir dağın ne kadar çile, dert, eziyet çekip de bugünlere geldiğini ne kadar biliyorsun? Sadece dinlediğin şarkılardan mı? Sen benim hayatımın anlamı olan annemin çektiği dertlerin % 1'ine şahit olsan ne yapardın acaba?" diyerek sitem etti.

GÜLLÜ'NÜN ALKOLİK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Güllü'nün alkolik olduğu iddiasına ise, 'Alkolik' diyorsun ya hani; bu kadın bağımlısı olduğu için mi içiyordu? Kaldı ki tekrar beyan edeyim, benim annemin en sevimli ve en bilindik yönü, annemle içersen sen bayılırsın, annem kalkar sana yemek yapar, sofrayı kaldırır, ortalığı düzenler. Sen kendi ismini unutmuş durumdayken annem o kafayla ülke yönetir, ülke! Evet, sık alkol kullanır, çok da sever. Bu arada annemle çilingir sofrası kuran yüzlerce insan vardır. Bizzat ben de alkol kullandığım dönemlerde arkadaşlarımla birlikte defalarca bulundum o sofrada; bu da yasak veya utanılacak bir konu değil. Ben de düşündüm, "Acaba alkolün etkisiyle mi oldu?" diye… Muhtemelen sen de bunu savunacaksın sanırım. Ancak madem anneme saygı duyuyorsun, seviyorsun; bu konuyu neden televizyonlarda dillendiriyorsun? Amaç ne? Avukatısın zaten müvekkilinin; dosyaya bu ihtimali de sun. Karar mercii de zaten o gün çıkan alkol sonucunu, ifadeleri vs. değerlendirip bir karar verir, değil mi? İyi biliyor olduğunu tahmin ediyorum mesleğin gereği ancak anneme karşı halkın gözünde yaratmaya çalıştığın veya çalışmadığın bu algıya karşı, Güllü'nün en sevdiği insan olan ben, oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter olarak ve milyarlarca hayranı olarak seni kınıyorum ve kınayacağım. Daha fazla soru sormaya gerek yok, anlaşıldı. Sana, seninle olan konuşmamızda da söylediğim gibi... Bu süreçte benim bildiğim, benim için doğru olan bilgiye siz yanlış, yalan diye bağırırsanız, ben de sizin Tuğyan için yalan söyleme ihtimaliniz olduğunu düşünmeye başlarım hâliyle. Size iyi savunmalar dilerim, avukat hanım." dedi.