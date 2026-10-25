Rol aldığı sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Güven Kıraç, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile nikah masasına oturdu. Yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin mutlu haberi magazin dünyasında dikkat çekti. Kıraç’ın haziran ayında katıldığı bir konserde Topugil’i “eşim” diye tanıtması da bu gelişmenin ardından yeniden konuşulmaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ Güven Kıraç, dört yıllık sevgilisi Merve Topugil ile sessiz sedasız evlendi Oyuncu Güven Kıraç, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle evlendi. Güven Kıraç ve Merve Topugil, yaklaşık dört yıllık birlikteliklerinin ardından sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Törene çiftin yakın çevrelerinden az sayıda kişi katıldı. Kıraç, haziran ayında katıldığı bir konserde Topugil'i çevresindekilere "eşim" diye tanıtmıştı. Oyunculuk kariyerinde 40 yılı geride bırakan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Güven Kıraç; Masumiyet, Gemide gibi filmler ile Behzat Ç. ve İnci Taneleri gibi dizilerde rol almıştır.

GÜVEN KIRAÇ 4 YILLIK SEVGİLİSİ MERVE TOPUGİL İLE EVLENDİ

Oyuncu Güven Kıraç, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile hayatını birleştirdi. Çiftin sade bir törenle gerçekleşen nikahına yakın çevrelerinden az sayıda kişinin katıldığı öğrenildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıraç’ın evlilik haberi, magazin gündeminde dikkat çekti.

GÜVEN KIRAÇ, MERVE TOPUGİL’İ DAHA ÖNCE “EŞİM” DİYE TANITMIŞTI

Güven Kıraç, Merve Topugil ile ilişkisini daha önce katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla da gündeme getirmişti. Ünlü oyuncu, haziran ayında katıldığı bir konserde Topugil’i çevresindekilere “eşim” diye tanıtmıştı. Dört yıllık birlikteliklerinin ardından gelen evlilik haberiyle birlikte Kıraç’ın o sözleri de yeniden hatırlandı.

GÜVEN KIRAÇ VE MERVE TOPUGİL’İN 4 YILLIK AŞKI EVLİLİKLE SONUÇLANDI

Yaklaşık dört yıldır birlikte olan Güven Kıraç ve Merve Topugil, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin sade bir törenle evlenmesi, oyuncunun hayranlarının da ilgisini çekti.

Kıraç’ın daha önce Topugil’i “eşim” diye tanıtması, çiftin ilişkilerinin geldiği noktayı önceden işaret eden bir detay olarak yeniden gündeme geldi.

GÜVEN KIRAÇ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Oyunculuk kariyerinde 40 yılı geride bırakan Güven Kıraç, Türk sineması ve televizyonunun tanınan isimleri arasında yer alıyor. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, kariyeri boyunca sinema, dizi ve tiyatro projelerinde yer aldı.

Kıraç, özellikle Masumiyet ve Gemide gibi filmlerdeki performansıyla dikkat çekti. Salkım Hanımın Taneleri, Takva ve Organize İşler Sazan Sarmalı da oyuncunun filmografisinde öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor. Televizyon izleyicisi ise onu Behzat Ç. dizisindeki Memduh Başgan ve İnci Taneleri dizisindeki Kasım karakterleriyle tanıyor.