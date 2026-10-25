Güven Kıraç, dört yıllık sevgilisi Merve Topugil ile sessiz sedasız evlendi

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İstanbul
Rol aldığı sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Güven Kıraç, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile nikah masasına oturdu. Yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin mutlu haberi magazin dünyasında dikkat çekti. Kıraç’ın haziran ayında katıldığı bir konserde Topugil’i “eşim” diye tanıtması da bu gelişmenin ardından yeniden konuşulmaya başladı.
Oyuncu Güven Kıraç, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile hayatını birleştirdi. Çiftin sade bir törenle gerçekleşen nikahına yakın çevrelerinden az sayıda kişinin katıldığı öğrenildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıraç’ın evlilik haberi, magazin gündeminde dikkat çekti.
Güven Kıraç, Merve Topugil ile ilişkisini daha önce katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla da gündeme getirmişti. Ünlü oyuncu, haziran ayında katıldığı bir konserde Topugil’i çevresindekilere “eşim” diye tanıtmıştı. Dört yıllık birlikteliklerinin ardından gelen evlilik haberiyle birlikte Kıraç’ın o sözleri de yeniden hatırlandı.
Yaklaşık dört yıldır birlikte olan Güven Kıraç ve Merve Topugil, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin sade bir törenle evlenmesi, oyuncunun hayranlarının da ilgisini çekti.
Kıraç’ın daha önce Topugil’i “eşim” diye tanıtması, çiftin ilişkilerinin geldiği noktayı önceden işaret eden bir detay olarak yeniden gündeme geldi.
Oyunculuk kariyerinde 40 yılı geride bırakan Güven Kıraç, Türk sineması ve televizyonunun tanınan isimleri arasında yer alıyor. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, kariyeri boyunca sinema, dizi ve tiyatro projelerinde yer aldı.
Kıraç, özellikle Masumiyet ve Gemide gibi filmlerdeki performansıyla dikkat çekti. Salkım Hanımın Taneleri, Takva ve Organize İşler Sazan Sarmalı da oyuncunun filmografisinde öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor. Televizyon izleyicisi ise onu Behzat Ç. dizisindeki Memduh Başgan ve İnci Taneleri dizisindeki Kasım karakterleriyle tanıyor.