Güzellik algısında "ırkçılık" kalktı! 2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde Türk isimler de var
Güzellik algısında bir ilk yaşandı. 2024'te "dünyanın en güzel kadınları" listesinde ırkçılık anlayışında tabular kırıldı. Listede Orta Doğu, Asya ve Güney Amerikalı kadınlar yer aldı. Öte yandan 2024 dünyanın en güzel kadınlarının yer aldığı listede 3 tane de Türk isim var.
Altın oran algısına göre; her yıl hazırlanan dünyanın en güzel kadınları listesinde sadece Avrupalı kadınların isimleri yer alırdı. Ancak 2024 yılında bu tabu kırıldı. Altın oran güzellik listesinde Orta Doğu, Güney Kore, Güney Asya ve Güney Amerika'dan da isimler yer yer aldı. Güzellik anlayışındaki bu tabuların yıkılması listeyi de güncelledi. TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlan listede ayrıca 3 tane Türk oyuncu da yer aldı.
2024 DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI LİSTESİNDE TÜRK İSİMLERDE VAR
Liste yapay zeka tarafından altın oran kurallarına göre belirlendi. En tanınmış isimler listesinde Emma Watson, Angelina Jolie ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
Jasmine Tookes
Nancy Jwewl Mcdonie
Lisa
Dasha Taran
Sitala
Ivana Alawi
Yael Shelbia
Mai Omar
Nana
Tzuyu
Lyodra Ginting
Gal Gadot
Jisoo
Kimiya Hosseini
Rose
Emilie Nereng
Minatozak Sana
Vienna Maryce
Yuqi
Halima Aden
Sıla Türkoğlu
Özge Yağız
Hande Erçel