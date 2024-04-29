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29 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:10

Güzellik algısında "ırkçılık" kalktı! 2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde Türk isimler de var

Güzellik algısında bir ilk yaşandı. 2024'te "dünyanın en güzel kadınları" listesinde ırkçılık anlayışında tabular kırıldı. Listede Orta Doğu, Asya ve Güney Amerikalı kadınlar yer aldı. Öte yandan 2024 dünyanın en güzel kadınlarının yer aldığı listede 3 tane de Türk isim var.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Güzellik algısında &quot;ırkçılık&quot; kalktı! 2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde Türk isimler de var

Altın oran algısına göre; her yıl hazırlanan dünyanın en güzel kadınları listesinde sadece Avrupalı kadınların isimleri yer alırdı. Ancak 2024 yılında bu tabu kırıldı. Altın oran güzellik listesinde Orta Doğu, Güney Kore, Güney Asya ve Güney Amerika'dan da isimler yer yer aldı. Güzellik anlayışındaki bu tabuların yıkılması listeyi de güncelledi. TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlan listede ayrıca 3 tane Türk oyuncu da yer aldı. 

2024 DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI LİSTESİNDE TÜRK İSİMLERDE VAR 

Liste yapay zeka tarafından altın oran kurallarına göre belirlendi. En tanınmış isimler listesinde Emma Watson, Angelina Jolie ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. 

Güzellik algısında "ırkçılık" kalktı! 2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde Türk isimlerde var - 1. Resim

Jasmine Tookes

Nancy Jwewl Mcdonie

Lisa

Dasha Taran

Sitala

Ivana Alawi

Yael Shelbia

Mai Omar

Nana

Tzuyu

Lyodra Ginting

Gal Gadot

Jisoo

Kimiya Hosseini

Rose

Emilie Nereng

Minatozak Sana

Vienna Maryce

Yuqi

Halima Aden

Sıla Türkoğlu

Özge Yağız

Hande Erçel

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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