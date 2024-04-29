Güzellik algısında "ırkçılık" kalktı! 2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde Türk isimler de var

29 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:10

Altın oran algısına göre; her yıl hazırlanan dünyanın en güzel kadınları listesinde sadece Avrupalı kadınların isimleri yer alırdı. Ancak 2024 yılında bu tabu kırıldı. Altın oran güzellik listesinde Orta Doğu, Güney Kore, Güney Asya ve Güney Amerika'dan da isimler yer yer aldı. Güzellik anlayışındaki bu tabuların yıkılması listeyi de güncelledi. TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlan listede ayrıca 3 tane Türk oyuncu da yer aldı.

2024 DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI LİSTESİNDE TÜRK İSİMLERDE VAR

Liste yapay zeka tarafından altın oran kurallarına göre belirlendi. En tanınmış isimler listesinde Emma Watson, Angelina Jolie ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Jasmine Tookes

Nancy Jwewl Mcdonie

Lisa

Dasha Taran

Sitala

Ivana Alawi

Yael Shelbia

Mai Omar

Nana

Tzuyu

Lyodra Ginting

Gal Gadot

Jisoo

Kimiya Hosseini

Rose

Emilie Nereng

Minatozak Sana

Vienna Maryce

Yuqi

Halima Aden

Sıla Türkoğlu

Özge Yağız

Hande Erçel