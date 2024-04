İlklerin kadını tekrar olimpiyat yolunda! Yasemin Adar Yiğit’in hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:58

Milli güreşçi Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avustralyalı rakibini 6-4 yenerek 2024 Paris Olimpiyatları yolcusu oldu.

YASEMİN ADAR YİĞİT KİMDİR?

06.12.2009 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Yasemin Adar Yiğit, eskiden gülle atmacı idi. Milli güreşçi Yasemin Adar’ın spor hayatı lisede başlamıştır. İlk başlarda hentbol sporuna başlayan Adar, lise son sınıfta atletizm sporuna başladı.

Daha sonra gülle atma sporuna başlayan Yasemin Adar, Türkiye Şampiyonası’nda dördüncü oldu.

Güreş eğitimini Kemal Kurt ve Aslan Seyhanlı’dan alıp 2011 yılında Milli güreş takımına katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Yasemin Adar Yiğit, beden eğitimi öğretmenliği yaparken yüksek lisansını da Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda tamamladı.

İlk başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne üye olan sporcu günümüzde ENKA Spor Kulübüne üye ve Erdem Yiğit ile evlidir.

YASEMİN ADAR YİĞİT KARİYERİ

2 kez dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin Adar Yiğit, 2020 Yaz Olimpiyatları’nda bronz madalya sahibi oldu.

2011 yılında profesyonel güreşe başlamıştır.

2013 yılında Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda ilk uluslararası başarısını elde edip altın madalya kazandı.

Letonya’da yapılan 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya sahibi olarak Avrupa’da güreş dalında altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi oldu.

Aynı yıl yapılan 2016 Rio Olimpiyatları’nda Rus rakibine mağlup oldu.

2017 yılında Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tekrar altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak yerini aldı.

Aynı yıl Fransa’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalyayı alarak dünya şampiyonluğu alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe yazıldı.

Aynı zamanda bu şampiyonada Erdem Yiğit’ten evlenme teklifi aldı.

2018 yılında ENKA Spor Kulübüne geçen Yiğit, transfer olduktan sonra Özbekistan’da 2018 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya, aynı yıl Macaristan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya sahibi oldu. Bu şampiyonada dizinde problem vardı.

Yine 2018’de Mustafa V. Koç Ödülü’nü aldı.

2019 Avrupa Şampiyonası’nda 4.kez Avrupa şampiyonu oldu.

2020 senesinde İtalya’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya, 2020 Yaz Olimpiyatları’nda bronz madalya almaya hak kazandı.

Türkiye’ye güreş branşında madalya getiren ilk kadın sporcu oldu.

2022 yılında Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Mısırlı rakibini 6-0 yenerek altın madalya almaya hak kazandı aynı zamanda ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

2023 senesinde Hırvatistan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altıncı kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 7.Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yasemin Adar, Azerbaycan’da aynı yıl düzenlenen Avrupa Güreş Eleme Turnuvası’nda 2024 Paris Olimpiyatları için kota kazandı.

“2024 PARİS OLİMPİYATLARI’NDA ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYORUM”

İlklerin kadını olan Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda yaşadığı gurur ve mutluluğu anlattı.

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Avrupa ve dünya şampiyonu olan, olimpiyat madalyası alan ilk Türk kadın güreşçiyim. Başarılarımın üzerine yeni başarılar ekliyorum. Ülkemize hep yeni madalyalar getirmeye çalışıyorum.” sözlerinde bulundu.

Aynı zamanda hedef ve başarılarından bahseden milli sporcu hedeflerinin sabit olmadığını her zaman bir üst hedefe yükselttiğini belirtip şu sözleri söyledi:



“2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalyayı hedeflemiştim. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise altın madalya almayı hedefliyorum. Başarı basamaklarını teker teker çıkmaya çalışıyor, hedefimi her zaman yeniliyorum. Bu da beni her zaman formda, dinç tutuyor.”

2024 Paris Olimpiyatları hazırlık sürecinde olan sporcu aynı zamanda inancı ve hırsını şu sözlerle anlattı; “İnanıyorum ki 2024 Paris Olimpiyatları'nda en çok madalya sayısına ulaşan takımlardan biri olacağız.”