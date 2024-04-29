Sosyal medya fenomenine canlı yayın esnasında kamyonet çarptı

29 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:51

Sosyal medyada 'enerji içeceği' videolarıyla meşhur olan NeşetTuran'a Kayseri'den İstanbul'a CZN Burak’ın yanına yürüyerek giderken açtığı canlı yayın esnasında kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan Turan, hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA FENOMENİNE KAMYONET ÇARPTI

Kayseri’den yola çıkan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, CZN Burak’ın yanına İstanbul’a doğru yola çıktı. 8 gün sonra Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın açan Turan'a kamyonet çarptı. Olay yerinden kaçan şoför kısa sürede yakalanırken, hastaneye kaldırılan Neşet Turan hayatını kaybetti.

"SADECE BİR SES GELDİ"

Çelebi'nin ilk ifadesinde bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, “Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup bakardım. Evime gidip uyudum'' dedi. Çelebi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.