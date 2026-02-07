Güzide Duran kötü günler geçiriyor! "Çocuklarımla telefonda bile görüşemiyorum”

Çocuklarının babası Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma davası devam eden Güzide Duran son röportajında zor günler geçirdiğini belirtti. Fikret Orman ile ilişkisinin devam ettiğini belirten Güzide Duran, "Şu anda telefonda bile görüşemiyorum" dedi.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Süreçle ilgili hukuki detaylara girmeden çocuklarıyla olan durumuna değinen Güzide Duran, "Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Duran, "Eş seçiminde pişmanlığınız var mı?" sorusuna "Öyle bir şey kesin demem. İki evladım var. Kimse kötü bir şey istemez ama hayat, olabiliyor işte. Bu ay sonu dava var. Bir an önce bitmesini istiyorum" cevabını vererek mahkeme gününü işaret etti.

GÜZİDE DURAN EVLAT HASRETİ ÇEKİYOR

Bu süreçte evlat hasreti çeken Duran, konuyla ilgili "Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın" dedi.

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1980 Mersin doğumlu Güzide Duran, 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.