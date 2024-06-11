Hababam Sınıfı oyuncuları dükkan açılışında sahne aldı! Görüntülere tepki yağdı

11 Haziran 2024 09:01 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:51

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı’nda Hayta İsmail rolüyle yer alan Ahmet Arıman ile Bacaksız karakteriyle Tuncay Akça bir market açılışında şarkı söyledi.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI DÜKKAN AÇILIŞINDA SHNE ALDI

Usta oyuncular, yeşil takım elbiseleri ile "Antidepresan" şarkısını söyledi. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar, oyuncuların bu haline üzüldüklerini dile getirdi.