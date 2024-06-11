Hababam Sınıfı oyuncuları dükkan açılışında sahne aldı! Görüntülere tepki yağdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 09:01 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:51
Hababam Sınıfı oyuncuları giydikleri yeşil elbiseyle bir dükkanın açılışında yer aldı. Mert Demir’e ait Antidepresan şarkısını söyleyen Yeşilçam oyuncularının videosu sosyal medyada hızla yayıldı.
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı’nda Hayta İsmail rolüyle yer alan Ahmet Arıman ile Bacaksız karakteriyle Tuncay Akça bir market açılışında şarkı söyledi.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI DÜKKAN AÇILIŞINDA SHNE ALDI
Usta oyuncular, yeşil takım elbiseleri ile "Antidepresan" şarkısını söyledi. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar, oyuncuların bu haline üzüldüklerini dile getirdi.
Kaynak: TGRT Haber