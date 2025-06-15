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 | Suat Vilgen

Hadise'den hayranlarını üzen açıklama! "Sesim gitti"

Sahne enerjisi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi. "Sesim gitti" diyen ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce zorlu bir süreç yaşadığını paylaştı.

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Hadise'den hayranlarını üzen açıklama!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 09:09

Sahnedeki güçlü duruşu, hit şarkıları ve çarpıcı açıklamalarıyla uzun süredir gündemde olan Hadise, bu kez sağlık sorunlarıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen ünlü şarkıcı, “Sesim gitti” sözleriyle hayranlarını hem korkuttu hem duygulandırdı.

Hadise'den hayranlarını üzen açıklama! "Sesim gitti"
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DESTEK MESAJLARI YAĞDI

39 yaşındaki şarkıcı, Antalya konseri öncesi yaptığı paylaşımda ciddi bir ses rahatsızlığı geçirdiğini duyurdu. Hadise, “Antalya. Sesim gitti ama akşam için elimden geleni yapıyorum. Şimdi havaalanına geçiyorum. Umarım iyi olurum.” ifadelerini kullanarak sahneyi yine de boş bırakmamak için mücadele ettiğini gösterdi. Bu paylaşımı sonrası sosyal medyada binlerce destek mesajı yağdı.

Hadise'den hayranlarını üzen açıklama! "Sesim gitti"
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KONSERLERİ BOŞ MU KALIYOR?

Hadise’nin sağlık durumu gündem olurken, geçtiğimiz günlerde Avrupa turnesi kapsamında sahne aldığı bazı konserlerde yaşandığı iddia edilen boşluklar da yeniden tartışma konusu oldu. Ünlü şarkıcı bu eleştirilere yanıt vererek "Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce? Ben size şunu söyleyeyim: Tabii ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor, onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#konser
#hadise
#Magazin
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