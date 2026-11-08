90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Hakan Peker, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, ağabeyi Zafer Peker ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kardeşlerin yıllara meydan okuyan görünümleri dikkat çekerken, paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi Şarkıcı Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'in anneleri Sabahat Tekin ile yaptıkları kahvaltı buluşmasından paylaştıkları fotoğraf, aile üyelerinin genç ve dinç görünümleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker, anneleri Sabahat Tekin'i ziyaret ederek kahvaltı yaptı ve aile fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta 65 yaşındaki Hakan Peker ile 67 yaşındaki Zafer Peker'in yanı sıra 80 yaşını aşan annelerinin de dinç ve genç görünümü dikkat çekti. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu kardeşlerin fotoğrafını paylaşarak yaşlanma sürecinde genetik faktörlerin önemine vurgu yaptı. Kardeşlerin aile pozu sosyal medyada kısa sürede gündem olarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

HAKAN PEKER VE AĞABEYİ ZAFER PEKER'İN PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'in birlikte verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Kardeşlerin fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçiler, ikilinin yıllara meydan okuyan görünümlerine dikkat çekti.

HAKAN PEKER VE ZAFER PEKER'İN GENÇ GÖRÜNÜMÜNDE GENETİK ETKİSİ GÜNDEM OLDU

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'in fotoğrafı, sosyal medyada yalnızca yaşlarıyla değil, genç görünümleriyle de konuşuldu. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da kardeşlerin fotoğrafını paylaşarak yaşlanma sürecinde genetik faktörlerin önemine dikkat çekti. Yılancıoğlu'nun değerlendirmesi, yaşlanma hızında genetiğin ne kadar etkili olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

ANNELERİ SABAH KAHVALTISINDA ZİYARET ETTİLER

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker, anneleri Sabahat Tekin'i ziyaret ederek birlikte kahvaltı yaptı. Aile buluşmasından bir kareyi takipçileriyle paylaşan kardeşler, bu kez şarkılarıyla değil, samimi aile pozlarıyla gündeme geldi.

Fotoğrafta 65 yaşındaki Hakan Peker ile 67 yaşındaki Zafer Peker'in dinç görünümleri dikkat çekti. Kardeşlerin annelerinin de 80 yaşını aşmasına rağmen genç görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

PEKER KARDEŞLERİN AİLE POZU TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Hakan Peker ve Zafer Peker'in anneleriyle birlikte verdiği poz, sosyal medyada beğeni topladı. Kardeşlerin aile bağlarını gösteren paylaşımı takipçilerinden çok sayıda güzel yorum aldı. Özellikle üç kuşağın aynı karede buluşması ve aile üyelerinin dinç görünümü dikkat çekti.

Hakan Peker ve Zafer Peker'in anneleriyle gerçekleştirdiği kahvaltı buluşması, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kardeşlerin aileleriyle geçirdiği keyifli anlar sosyal medyada beğeni toplarken, üçlünün fotoğrafı da kısa sürede gündem oldu. Böylece Peker kardeşler, hem aile pozlarıyla hem de genç görünümleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.