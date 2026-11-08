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Magazin
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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:51

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Peker, ağabeyi Zafer Peker ile birlikte verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu. 65 ve 67 yaşındaki kardeşlerin son paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:51

90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Hakan Peker, bu kez ailesiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, ağabeyi Zafer Peker ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kardeşlerin yıllara meydan okuyan görünümleri dikkat çekerken, paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'in anneleri Sabahat Tekin ile yaptıkları kahvaltı buluşmasından paylaştıkları fotoğraf, aile üyelerinin genç ve dinç görünümleriyle sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker, anneleri Sabahat Tekin'i ziyaret ederek kahvaltı yaptı ve aile fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafta 65 yaşındaki Hakan Peker ile 67 yaşındaki Zafer Peker'in yanı sıra 80 yaşını aşan annelerinin de dinç ve genç görünümü dikkat çekti.
Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu kardeşlerin fotoğrafını paylaşarak yaşlanma sürecinde genetik faktörlerin önemine vurgu yaptı.
Kardeşlerin aile pozu sosyal medyada kısa sürede gündem olarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

HAKAN PEKER VE AĞABEYİ ZAFER PEKER'İN PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'in birlikte verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Kardeşlerin fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçiler, ikilinin yıllara meydan okuyan görünümlerine dikkat çekti.

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

HAKAN PEKER VE ZAFER PEKER'İN GENÇ GÖRÜNÜMÜNDE GENETİK ETKİSİ GÜNDEM OLDU

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'in fotoğrafı, sosyal medyada yalnızca yaşlarıyla değil, genç görünümleriyle de konuşuldu. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu da kardeşlerin fotoğrafını paylaşarak yaşlanma sürecinde genetik faktörlerin önemine dikkat çekti. Yılancıoğlu'nun değerlendirmesi, yaşlanma hızında genetiğin ne kadar etkili olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. 

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ANNELERİ SABAH KAHVALTISINDA ZİYARET ETTİLER

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker, anneleri Sabahat Tekin'i ziyaret ederek birlikte kahvaltı yaptı. Aile buluşmasından bir kareyi takipçileriyle paylaşan kardeşler, bu kez şarkılarıyla değil, samimi aile pozlarıyla gündeme geldi. 

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Fotoğrafta 65 yaşındaki Hakan Peker ile 67 yaşındaki Zafer Peker'in dinç görünümleri dikkat çekti. Kardeşlerin annelerinin de 80 yaşını aşmasına rağmen genç görünmesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. 

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

PEKER KARDEŞLERİN AİLE POZU TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Hakan Peker ve Zafer Peker'in anneleriyle birlikte verdiği poz, sosyal medyada beğeni topladı. Kardeşlerin aile bağlarını gösteren paylaşımı takipçilerinden çok sayıda güzel yorum aldı. Özellikle üç kuşağın aynı karede buluşması ve aile üyelerinin dinç görünümü dikkat çekti.

Hakan Peker ve ağabeyi Zafer Peker'den yıllara meydan okuyan poz! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Hakan Peker ve Zafer Peker'in anneleriyle gerçekleştirdiği kahvaltı buluşması, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kardeşlerin aileleriyle geçirdiği keyifli anlar sosyal medyada beğeni toplarken, üçlünün fotoğrafı da kısa sürede gündem oldu. Böylece Peker kardeşler, hem aile pozlarıyla hem de genç görünümleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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ETİKETLER
#Hakan Peker
#Kaan Yılancıoğlu
#Zafer Peker
#Sabahat Tekin
#Peker Kardeşler
#Magazin
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