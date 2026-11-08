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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:37

Samar Dadgar’dan korkutan haber! Ağır ameliyat öncesi yaşadığı sağlık sorunu endişelendirdi

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, ailesini hüzne boğan yeğeni Liam’ın ölümünün ardından bu kez kendi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ciddi bir diz ameliyatı geçirmeye hazırlanan Dadgar, hastanede tedavi altına alındı. Kalp çarpıntısı ve nefes darlığı yaşadığını açıklayan ünlü tasarımcı, sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Samar Dadgar’dan korkutan haber! Ağır ameliyat öncesi yaşadığı sağlık sorunu endişelendirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:37

Son dönemde hem ailevi acılarla hem de sağlık problemleriyle mücadele eden , ameliyat tarihini de duyurdu. Yaklaşık 10 gün hastanede kalacağını belirten Dadgar, yeniden rahat yürüyebilmesinin birkaç ay sürebileceğini açıkladı. Ünlü ismin en büyük üzüntüsü ise ameliyat nedeniyle bir süre sevdiklerinin yanında olamayacak olması.

SAMAR DADGAR YEĞENİNİN VEFATIYLA BÜYÜK ACI YAŞADI

2018 yılında Feyza Aktan ile evlenen , bu evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Olaylı boşanma sürecinin ardından İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile birliktelik yaşamaya başlayan Deniz, 20 Ocak 2023 tarihinde Zekeriyaköy'de düzenlenen törenle Dadgar ile evlendi.

Samar Dadgar’dan korkutan haber! Ağır ameliyat öncesi yaşadığı sağlık sorunu endişelendirdi

Özcan Deniz ile evliliğinin yanı sıra tasarım çalışmalarıyla da tanınan Samar Dadgar, geçtiğimiz aylarda henüz 3 yaşında olan yeğeni Liam'ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Yaşadığı kaybın ardından sosyal medyadan uzaklaşan Dadgar, uzun süre paylaşım yapmadı.

AİLESİNE DESTEK OLMAK İSTİYOR

Uzun süren sessizliğini hastaneden yaptığı paylaşımla bozan Samar Dadgar, hem yaşadığı kaybın hem de sağlık sorunlarının kendisini zorladığını dile getirdi. Ailesine destek olmak istediğini belirten ünlü tasarımcı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Samar Dadgar’dan korkutan haber! Ağır ameliyat öncesi yaşadığı sağlık sorunu endişelendirdi

“Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek.”

AĞIR DİZ AMELİYATI İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Sağlık durumuyla ilgili ayrıntıları da paylaşan Dadgar, ciddi bir diz operasyonu geçireceğini açıkladı. Ameliyat sonrasında yaklaşık 10 gün boyunca hastanede kalacağını belirten tasarımcı, normal şekilde yürüyebilmesinin ise birkaç ay alacağını söyledi. Yaşadığı süreci anlatan Dadgar, ameliyat öncesinde kendisini bekleyen zorlu döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Samar Dadgar’dan korkutan haber! Ağır ameliyat öncesi yaşadığı sağlık sorunu endişelendirdi

“Şimdi beni oldukça ağır bir diz ameliyatı bekliyor. 10 gün hastanede kalacağım ve yeniden düzgün yürüyebilmem birkaç ay sürecek.”

“BENİ ÜZEN AMELİYATIN KENDİSİ DEĞİL”

Ameliyatın kendisinden ziyade ailesinden ve sevdiklerinden uzak kalacak olmasının kendisini üzdüğünü belirten Samar Dadgar, önceliğinin yakınlarının iyi olması olduğunu vurguladı.

Samar Dadgar’dan korkutan haber! Ağır ameliyat öncesi yaşadığı sağlık sorunu endişelendirdi

Ünlü tasarımcı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun, yeniden hayata tutunabilsin. Şimdi bir süre sağlığımla ilgilenmek zorundayım.”

Samar Dadgar’dan korkutan haber! Ağır ameliyat öncesi yaşadığı sağlık sorunu endişelendirdi

AMELİYAT TARİHİNİ AÇIKLADI

Hastaneden yaptığı ilk paylaşımın ardından yeniden sosyal medyada açıklamada bulunan Samar Dadgar, merak edilen ameliyat tarihini de duyurdu. Ünlü tasarımcı, pazartesi günü ameliyat masasına yatacağını açıkladı.

Bir yandan yeğeninin kaybıyla baş etmeye çalışan, diğer yandan zorlu bir operasyon sürecine hazırlanan Dadgar'ın önümüzdeki dönemde nasıl bir iyileşme süreci geçireceği merak konusu oldu.
 

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#özcan deniz
#samar dadgar
#Feyza Aktan
#Zekeriyaköy
#Liam
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