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Magazin
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Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:44

Özcan Deniz kardeşlerinin hakaret davasında ifade verdi!

Aydın'da kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada davayı "yersiz ve haksız" olarak nitelendirdi. Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kız kardeşi Yurda Deniz tarafından diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davası hakkında "Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu" dedi!

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:44

'da kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen , duruşma sonrası yaptığı açıklamada davayı "yersiz ve haksız" olarak nitelendirerek kardeşine destek verdiğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Özcan Deniz kardeşlerinin hakaret davasında ifade verdi!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi ve kız kardeşinin diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açtığı hakaret davasında tanık olarak ifade verip davanın yersiz ve haksız olduğunu belirterek kardeşine destek oldu.
Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen hakaret davası, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşleri Yurda Deniz tarafından Sibel Deniz Semerci hakkında açıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, adliye önünde yaptığı açıklamada davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.
Deniz, kardeşinin sözlerinin annesini ve küçük kız kardeşi Melek'i koruma amaçlı söylendiğini ifade etti.
Mahkemenin sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı yapılmasına karar verdiği ve ön ödemenin yapılması halinde davanın düşmesinin beklendiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ÖZCAN DENİZ KARDEŞLERİNİN HAKARET DAVASINDA KONUŞTU!

Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşleri Yurda Deniz tarafından diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne geldi. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak amacıyla Aydın'a geldiğini belirten Deniz, davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.

Özcan Deniz kardeşlerinin hakaret davasında ifade verdi!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. Ondan sonra işte anneme ve küçük kız kardeşim Melek'e. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim" dedi.

Özcan Deniz kardeşlerinin hakaret davasında ifade verdi!

Mahkeme, sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı (uyarısı) yapılmasına karar verildiği öğrenilirken, Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.

Özcan Deniz kardeşlerinin hakaret davasında ifade verdi!
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ETİKETLER
#aydın
#özcan deniz
#hakaret davası
#Sibel Deniz Semerci
#Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi
#Magazin
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