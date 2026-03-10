Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

Hakan Sabancı, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Sabancı Ailesi’nin en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı, tatil paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni aşk iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 17:39

Hakan Sabacı, Sabancı Ailesi’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri olan , bu kez de tatil paylaşımlarıyla birlikte yeni aşk iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu.

HAKAN SABANCI TATİL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ!

Son zamanlarda Sabancı Ailesi’nden en çok konuşulan isimlerden biri de Hakan Sabancı oluyor. Magazin gündeminde sıklıkla yer alan Hakan Sabancı, en son ünlü oyuncu ’le yaşadığı ilişkiyle gündem de yer alıyordu.

Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

Hande Erçel’le sık sık konuşulan Hakan Sabancı, ayrılık haberleriyle de magazinde yer alırken şimdilerde yeni tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ülke gezmelerini Hande Erçel’le de yapan Hakan Sabancı ayrılık sonrası tatillerine devam ediyor.

Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

Tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Sabancı, Onedio’nun haberine göre, yeni bir aşk iddiasıyla da gündemdeki yerini alıyor. Hakan Sabancı’nın adı son günlerde ya bancı bir sosyal medya kullanıcısı ile anılmaya başlandığı iddia ediliyor.

Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

YENİ AŞK İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile uzun süre bir birliktelik yaşayan Hakan Sabancı, ayrılık sonrası özel hayatıyla da tekrardan magazin gündeminde yer alıyor. Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

Sabancı Ailesi’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Sabancı, Norveç’te Xumaritta adlı bir kadınla birlikte tatilde olduğu iddia edildi. Onedio’nun haberine göre, iddia edilen olayı ise sosyal medya paylaşımları ortaya atmıştır.

Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

Yeni aşk iddialarının magazin gündemine bomba gibi düştüğü söylentilerin çıkış noktası ise ikilinin sosyal medya üzerinde yapmış oldukları paylaşımlar oldu. İkiliyi, sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

Hakan Sabancı ile sevgili olduğu iddia edilen ismin ve Sabancı’nın aynı tarihlerde Norveç’ten benzer lokasyonlarla fotoğraf ve hikaye paylaşmaları, takipçilerinin dikkatini çekti. Sosyal medyada gündem olan yeni aşk iddiası, ‘birlikte tatildeler’ yorumlarına yol açtı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hastaneye kaldırılan Zafer Ergin'in doktorundan ilk açıklama
Gelin Evi’nde izleyiciyi şaşkına çeviren an! Sevda Gelin 108 çeşit yemekle gündem oldu
ETİKETLER
#hande erçel
#hakan sabancı
#Sabancı Ailesi
#Yeni Aşk İddiası
#Tatil Paylaşımları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.