Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu

Hakan Sabacı, Sabancı Ailesi’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hakan Sabancı, bu kez de tatil paylaşımlarıyla birlikte yeni aşk iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu.

HAKAN SABANCI TATİL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ!

Son zamanlarda Sabancı Ailesi’nden en çok konuşulan isimlerden biri de Hakan Sabancı oluyor. Magazin gündeminde sıklıkla yer alan Hakan Sabancı, en son ünlü oyuncu Hande Erçel’le yaşadığı ilişkiyle gündem de yer alıyordu.

Hande Erçel’le sık sık konuşulan Hakan Sabancı, ayrılık haberleriyle de magazinde yer alırken şimdilerde yeni tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ülke gezmelerini Hande Erçel’le de yapan Hakan Sabancı ayrılık sonrası tatillerine devam ediyor.

Tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Sabancı, Onedio’nun haberine göre, yeni bir aşk iddiasıyla da gündemdeki yerini alıyor. Hakan Sabancı’nın adı son günlerde ya bancı bir sosyal medya kullanıcısı ile anılmaya başlandığı iddia ediliyor.

YENİ AŞK İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile uzun süre bir birliktelik yaşayan Hakan Sabancı, ayrılık sonrası özel hayatıyla da tekrardan magazin gündeminde yer alıyor. Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sabancı Ailesi’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Sabancı, Norveç’te Xumaritta adlı bir kadınla birlikte tatilde olduğu iddia edildi. Onedio’nun haberine göre, iddia edilen olayı ise sosyal medya paylaşımları ortaya atmıştır.

Yeni aşk iddialarının magazin gündemine bomba gibi düştüğü söylentilerin çıkış noktası ise ikilinin sosyal medya üzerinde yapmış oldukları paylaşımlar oldu. İkiliyi, sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğu iddia edilen ismin ve Sabancı’nın aynı tarihlerde Norveç’ten benzer lokasyonlarla fotoğraf ve hikaye paylaşmaları, takipçilerinin dikkatini çekti. Sosyal medyada gündem olan yeni aşk iddiası, ‘birlikte tatildeler’ yorumlarına yol açtı.