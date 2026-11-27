1986 yılında başlayan MESAM’ın 40 yıllık yolculuğu, geçmişten bugüne müzik sektöründe verilen emeği ve hak mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Arabeskten rap’e, poptan rock’a, halk müziğinden Türk sanat müziğine kadar farklı türlerin temsilcilerini buluşturan gecede sanatçılar hem müziğin değişen yüzünü hem de sektörün geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakkı Bulut telif tartışmalarına son noktayı koydu: Yıllara meydan okuyan şarkılarının sırrı! Müzik dünyasında telif ve yapay zeka tartışması MESAM'ın 40. yıl gala programı, müzik sektöründeki sanatçıları bir araya getirerek hem geçmişteki hak mücadelelerini kutladı hem de geleceğe dair tartışmalar gerçekleştirdi. MESAM'ın 40 yıllık yolculuğu, farklı müzik türlerinden temsilcilerin katıldığı bir gala ile kutlandı. Gecede Hakkı Bulut, şarkılarının hafızalara kazınmasının sırlarını ve müzik dünyasındaki değişimi değerlendirdi. Aydilge, yapay insanlardan duyduğu endişeyi dile getirerek gerçek insan sesinin biricikliğini vurguladı. Fuat Güner, Türkiye'de telif haklarının gelişmesi için verilen yoğun çabaları ve sanatçı emeklerinin korunmasının önemini belirtti. Gökçe Kırgız, müzik sektöründeki hızlı değişimin hakların korunmasını karmaşıklaştırdığını ifade etti.

40 YILLIK MÜCADELE GÖRKEMLİ GALA İLE KUTLANDI

MESAM 40. Yıl Gala Programı ve Ödül Töreni, birliğin dört dekada yayılan çalışmalarını anlatan özel tanıtım filmiyle başladı. Ardından KARAF Konseri ile devam eden gece, müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı özel bir organizasyona dönüştü.

Yemekli gala programında farklı kuşaklardan sanatçılar ve müzik sektörünün önemli temsilcileri aynı çatı altında buluştu. MESAM’ın kuruluşundan bugüne uzanan telif hakları mücadelesi de gecenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

HAKKI BULUT'TAN UNUTULMAYAN ŞARKILARIN SIRRI

Gecede mikrofon uzattığımız usta sanatçı Hakkı Bulut, yıllara meydan okuyan şarkılarının nasıl hafızalara kazındığını anlattı. Geçmişte büyük emeklerle hazırlanan eserlerle günümüzde sosyal medyada kısa sürede viral olan şarkıları karşılaştıran Bulut, müzik dünyasındaki değişime dikkat çekti. Dillerden düşmeyen eserlerinden kısa nakaratlar da seslendiren usta sanatçı, kalıcı şarkıların arkasındaki emeğe ve dinleyiciyle kurulan bağa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYDİLGE'DEN YAPAY İNSAN ÇIKIŞI!

Müzik sektörünün en çok konuşulan konularından biri olan yapay zekâ, gecede de gündeme geldi. Aydilge, Fuat Güner ve Gökçe Kırgız; teknolojinin müzik üretimine etkisini, telif haklarının geleceğini ve sanatçıların bu yeni dönemde karşılaşabileceği sorunları değerlendirdi.

Aydilge, yapay zekâ konusundaki düşüncelerini oldukça dikkat çekici sözlerle dile getirdi:

“Yapay zekadan daha çok yapay insanlardan korkuyorum. Ne yazık ki yapay insanların yaptığı şeyleri gördüğüm zaman diyorum ki ah keşke yapay zeka olsaydı da gerçek bir insan bunu yapmamış olsaydı. Aslında müzik ya da film bütün sektörlerde yapay zeka olsa da ben yine de hakiki insan sesinin biricik olduğunu düşünüyorum.”

Sanatçının bu sözleri, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin gerçek insan sesinin ve yorumunun taşıdığı değeri yeniden gündeme taşıdı.

FUAT GÜNER: TELİF HAKLARI İÇİN ÇOK ÇABA HARCADIK

MESAM'a uzun yıllar hizmet ettiğini belirten Fuat Güner, Türkiye'de telif haklarının gelişmesi ve sanatçıların emeklerinin korunması için yıllardır yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Müzik sektöründe eser sahiplerinin haklarının güvence altına alınmasının önemine dikkat çeken Güner, bu alanda verilen mücadelenin kolay olmadığını vurguladı.

GÖKÇE KIRGIZ: HER ŞEY ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR

Telif hakları konusunda geçmişte ciddi mağduriyetler yaşadığını dile getiren Gökçe Kırgız, müzik sektöründeki hızlı değişimin hakların korunmasını daha karmaşık hâle getirdiğine işaret etti.

Kırgız, yaşanan dönüşüm karşısındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Son dönemde birçok şey değiştiği için eskisi gibi kalmıyor hiçbir şey. Çok hızlı akıyor bu dengeyi nasıl sağlayacağız bende bilmiyorum açıkçası”

MESAM'ın 40. yıl gecesi, yalnızca geçmişte verilen emeğin kutlandığı bir organizasyon olarak değil, müzik sektörünün geleceğinin, telif haklarının ve teknolojik dönüşümün tartışıldığı önemli bir buluşma olarak da hafızalarda yerini aldı.