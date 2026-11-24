Yaşanan olay sonrası sağlık durumu ve sahnelere ne zaman döneceği merak edilen Hakkı Bulut, son açıklamasıyla sevenlerinin içini rahatlattı. Snob Magazin kameralarına konuşan sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek rahatsızlığına neden olan faktörlere de değindi.

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HABERİN ÖZETİ Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut yeniden konuştu! Yıllardır mücadele ettiği sorunu açıkladı Sağlık durumu ve sahnelere dönüşü merak edilen Hakkı Bulut, son açıklamasıyla sağlık durumunun iyi olduğunu ve tansiyon sorunuyla uzun yıllardır mücadele ettiğini belirtti. Hakkı Bulut, sahnede fenalaştıktan sonra hastanede tedavi gördü. Sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve konserlerine devam edeceğini belirtti. Hakkı Bulut, tansiyon ve stresin kendisini zaman zaman zorladığını ifade etti. 81 yaşındaki sanatçı, daha önce mirası ve vasiyeti hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Hakkı Bulut, çocuklarının miras konusunda anlaşmazlık yaşamayacağını düşündüğü için vasiyet hazırlamadığını söylemişti.

SAHNEDE FENALAŞAN HAKKI BULUT YENİDEN KONUŞTU

Sahne aldığı restoranda tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşan ve hastanede tedavi gören Hakkı Bulut, yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan sanatçı, tansiyon problemiyle uzun yıllardır mücadele ettiğini belirtti.

Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığım iyi olmasa bu konserler verilmez. 30-40 senedir benimle birlikte can arkadaşım var, bazen ihanet etmesini iyi biliyor. O arkadaş tansiyondur. Biraz da stresli bir şey vardı"

SAHNELERE DEVAM ETMESİ SEVENLERİNİ RAHATLATTI

81 yaşındaki sanatçının konserlerine devam etmesi, yaşadığı rahatsızlığın ardından kendisini merak eden hayranları için sevindirici bir gelişme oldu.

Tansiyon ve stresin kendisini zaman zaman zorladığını dile getiren Bulut'un açıklamaları, sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri de gündeme taşıdı.

VASİYETİYLE İLGİLİ SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Usta sanatçı, sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin yanı sıra daha önce mirası ve vasiyeti hakkında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti.

Çocuklarının miras konusunda anlaşmazlık yaşamayacağını düşündüğünü belirten Hakkı Bulut, bu nedenle vasiyet hazırlamayı gerekli görmediğini söylemişti. Sanatçı, konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirmişti:

"Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla." Ailesine duyduğu güveni açıkça ifade eden Hakkı Bulut'un bu sözleri de gündem olmuştu.

