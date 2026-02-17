Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi: "Ülkeme dönüyorum, içim rahat"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde düğmesine basılan "ünlülere uyuşturucu operasyonu" sanat camiasında deprem etkisi yarattı. Aralarında çok sayıda popüler ismin bulunduğu soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis hakkında da yakalama kararı çıkarılmııştı. Konuyla ilgili Edis'ten ilk açıklama geldi.

17 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 kişi emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

EDİS'TEN İLK MESAJ: "TATİLİMİ YARIDA KESİYORUM"

Yakalama kararı çıktığı sırada Brezilya’da olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Hakkındaki iddialarla bir ilgisi olmadığını savunan Edis, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun."