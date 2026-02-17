Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi: "Ülkeme dönüyorum, içim rahat"

İstanbul merkezli yürütülen dev uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü şarkıcı Edis, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından sessizliğini bozdu. Tatil için bulunduğu Brezilya’dan açıklama yapan Edis, "Ülkeme dönüyorum, içim rahat" diyerek açıklamada bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 22:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde düğmesine basılan "ünlülere uyuşturucu operasyonu" sanat camiasında deprem etkisi yarattı. Aralarında çok sayıda popüler ismin bulunduğu soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis hakkında da yakalama kararı çıkarılmııştı. Konuyla ilgili Edis'ten ilk açıklama geldi.

17 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 kişi emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi: "Ülkeme dönüyorum, içim rahat"

EDİS'TEN İLK MESAJ: "TATİLİMİ YARIDA KESİYORUM"

Yakalama kararı çıktığı sırada Brezilya’da olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Hakkındaki iddialarla bir ilgisi olmadığını savunan Edis, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun."

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi: "Ülkeme dönüyorum, içim rahat"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Edis Görgülü kimdir? Edis kaç yaşında, nereli?
Edis hakkında yakalama kararı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.