 | Dilek Ulusan

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Londra sokaklarında dans etti

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Türkiye'ye dönmedi. Londra'dan paylaşımlar yapmaya devam eden Şevval Şahin'in Londra sokaklarındaki görüntülerine yorum yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Türkiye'ye dönmeyen Şevval Şahin'in sokaklarındaki eğlenceli videosuna yorum yağdı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN ŞEVVAL ŞAHİN LONDRA SOKAKLARINDA DANS ETTİ

Uyuşturucu soruşturmasında kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Türkiye'ye gelerek ifade vermedi. Londra'dan paylaşımlar yapmaya devam eden Şevval Şahin son olarak Londra sokaklarında dans ettiği videoyu paylaştı.

ŞEVVAL ŞAHİN "ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin sosyal medya hesabından "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Eylül 1999 doğumlu Şevval Şahin, 2018 birincisi seçilen Türk modeldir. 6 yaşından itibaren Londra'da yaşayan ve Doğu Londra Üniversitesi'nde Moda İşletmesi eğitimi alan Şahin, modellik kariyerine 16 yaşında başlamıştır. 2018'de Türkiye güzeli seçildikten sonra modellik ve sosyal medya içerik üreticiliği yapmaktadır

ÖzellikDeğer
Doğum Tarihi13 Eylül 1999
Ad SoyadŞevval Şahin
BaşarıMiss Turkey 2018 Birincisi
Yaşadığı Yer (Çocukluk/Gençlik)Londra (6 yaşından itibaren)
EğitimDoğu Londra Üniversitesi - Moda İşletmesi
Modellik Kariyeri Başlangıcı16 yaşında
Güncel FaaliyetleriModellik ve Sosyal Medya İçerik Üreticiliği
