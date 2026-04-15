Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Londra sokaklarında dans etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Türkiye'ye dönmeyen Şevval Şahin'in Londra sokaklarındaki eğlenceli videosuna yorum yağdı.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN ŞEVVAL ŞAHİN LONDRA SOKAKLARINDA DANS ETTİ
Uyuşturucu soruşturmasında kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Türkiye'ye gelerek ifade vermedi. Londra'dan paylaşımlar yapmaya devam eden Şevval Şahin son olarak Londra sokaklarında dans ettiği videoyu paylaştı.
Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin sosyal medya hesabından "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.
13 Eylül 1999 doğumlu Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Türk modeldir. 6 yaşından itibaren Londra'da yaşayan ve Doğu Londra Üniversitesi'nde Moda İşletmesi eğitimi alan Şahin, modellik kariyerine 16 yaşında başlamıştır. 2018'de Türkiye güzeli seçildikten sonra modellik ve sosyal medya içerik üreticiliği yapmaktadır
|Özellik
|Değer
|Doğum Tarihi
|13 Eylül 1999
|Ad Soyad
|Şevval Şahin
|Başarı
|Miss Turkey 2018 Birincisi
|Yaşadığı Yer (Çocukluk/Gençlik)
|Londra (6 yaşından itibaren)
|Eğitim
|Doğu Londra Üniversitesi - Moda İşletmesi
|Modellik Kariyeri Başlangıcı
|16 yaşında
|Güncel Faaliyetleri
|Modellik ve Sosyal Medya İçerik Üreticiliği