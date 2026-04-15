İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Türkiye'ye dönmeyen Şevval Şahin'in Londra sokaklarındaki eğlenceli videosuna yorum yağdı.

HABERİN ÖZETİ Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Londra sokaklarında dans etti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'in, Türkiye'ye gelmeyip Londra'da dans ettiği anları paylaşması ve daha önce ülkesine döneceğine dair açıklaması haberin ana konusunu oluşturuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasaklı madde soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şevval Şahin, Türkiye'ye gelmeyerek Londra sokaklarında dans ettiği bir videoyu paylaştı. Şahin, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işlerini tamamlayıp ülkesine döneceğini belirtmişti. Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 doğumlu, Miss Turkey 2018 birincisi ve 6 yaşından itibaren Londra'da yaşayan bir Türk modeldir.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN ŞEVVAL ŞAHİN LONDRA SOKAKLARINDA DANS ETTİ

Uyuşturucu soruşturmasında kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Türkiye'ye gelerek ifade vermedi. Londra'dan paylaşımlar yapmaya devam eden Şevval Şahin son olarak Londra sokaklarında dans ettiği videoyu paylaştı.

ŞEVVAL ŞAHİN "ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin sosyal medya hesabından "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Eylül 1999 doğumlu Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Türk modeldir. 6 yaşından itibaren Londra'da yaşayan ve Doğu Londra Üniversitesi'nde Moda İşletmesi eğitimi alan Şahin, modellik kariyerine 16 yaşında başlamıştır. 2018'de Türkiye güzeli seçildikten sonra modellik ve sosyal medya içerik üreticiliği yapmaktadır