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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:20

Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası iddiası! Alman mahkemesinden ilk açıklama

Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı’nın Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz, kariyerinin dışında son zamanlarda hapis cezası iddiasıyla gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekerek gündeme geliyordu. Özellikle de oyuncunun Almanya’da 6 ay hapis cezası aldığına dair büyük bir iddia yankı bulmuştu. Alman mahkemesinden konu hakkında ilk açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası iddiası! Alman mahkemesinden ilk açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:20

Başarılı oyuncu , ’nin yoğun ilgi gören dizisi Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldız karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi elde etti. Tüm bunlarla birlikte magazin gündeminde de sıklıkla yer alan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz eylül ayında ’da hapis cezası aldığı iddiasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Oyuncu bunu en başından beri reddetse de Alman mahkemesinden konu hakkında ilk açıklama geldi.

HALEF’İN YILDIZ’I BİRAN DAMLA YILMAZ HAKKINDA HAPİS CEZASI İDDİASI!

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde oynadığı Yıldız karakteriyle adından sıklıkla söz ettiren Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Özellikle de Almanya’da birlikte yaşadığı ve evlilik yoluna kadar gidilen eski sevgilisi ile arasındaki hukuki konularla dikkatleri üzerine çekmişti.

Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası iddiası! Alman mahkemesinden ilk açıklama

Çift 2026’nın Mayıs ayında yollarını ayırdıktan sonra Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya’da yaşadığı dönemde estetik işlemlerinin 144 bin euroluk faturasını ödemediğini ve bu yüzden hakkında yakalama kararı bulunduğunu öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrası oyuncunun avukatından açıklama gelmiş yakalama kararını kesin bir dille reddetmişti.

Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası iddiası! Alman mahkemesinden ilk açıklama

Hatta Almanya’da müvekkilinin hiç bit adli işlemi olmadığını ifade etmişti. 12 Haziran’a gelindiğinde Abdurrahman Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve tehdit, ısrarlı takip suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı da duyurulmuştu. Tüm bunlarla birlikte Yılmaz’ın Almanya’da oturum alabilmek için sahte belge kullandığı iddiası da öne sürülerek savcılığa verilmişti.

Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası iddiası! Alman mahkemesinden ilk açıklama

Tartışmalar ve iddialar ön plana çıkarken Sabah'ın Biran Damla Yılmaz’ın Hamburg’da 6 ay hapis aldığını ve estetik borcunun 285 bin euroya ulaştığını öne süren haberiyle tekrardan gündeme gelmişti. Ancak şimdilerde tüm bu olayların ardından Alman mahkemesinden konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası iddiası! Alman mahkemesinden ilk açıklama

ALMAN MAHKEMESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Alman mahkemesinden gelen ilk açıklamaya göre, Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz’ın avukatı Onur Can Yağbasan'ın 7 Ekim'de yaptığı başvuruya Hamburg Yerel Mahkemesi 13 Ekim tarihli yazıyla yanıt verdi.

Halef’in Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası iddiası! Alman mahkemesinden ilk açıklama

Mahkeme tüm iddialara dayanak gösterilen 332 Ds 15/26 numaralı dosya da oyuncu hakkında herhangi bir dava yürütülmediğini ve belirtilen mahkûmiyet kararının bulunmadığını bildirdi. Haber kısa süre de dikkat çekerken Yılmaz’ın avukatları ünlü ismin itibarını zedeleyen gerçeğe aykırı haberler nedeniyle de hukuki haklarını da kullanacaklarını duyurdu.

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ETİKETLER
#now tv
#Biran Damla Yılmaz
#Halef: Köklerin Çağrısı
#Abdurrahman Aydın
#Almanya
#Magazin
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