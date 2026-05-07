Özetle

HABERİN ÖZETİ Halit Ergenç Bergüzar Korel’in kilo verme süreciyle ilgili ilk kez konuştu! Ergenç eşinin o anlarını anlattı Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel'in zorlu bir kilo verme sürecinden geçtiğini ve bu süreçte tamamen kendi çabasıyla zayıfladığını, herhangi bir ilaç veya takviye kullanmadığını belirtti. Bergüzar Korel'in kilo verme süreci, 4 ayda yaklaşık 20 kilo verdiği iddiasıyla magazin gündemine geldi. Korel, sürecin disiplinli bir yaşam tarzı değişimiyle gerçekleştiğini, çok spor yaptığını ve duygusal yeme bozukluğu yaşadığını daha önce açıklamıştı. Halit Ergenç, eşinin bu süreçte hem düzenli spor yaptığını hem de sıkı bir diyet uyguladığını vurguladı. Ergenç, eşinin hiçbir ilaç ya da takviye kullanmadığını ve bir şeyi kafaya koyduğunda sonuna kadar giden bir karaktere sahip olduğunu belirtti. Bergüzar Korel, iki çocuğunu art arda dünyaya getirdikten sonra 25-30 kilo aldığını ve sonrasında verdiğini ifade etmişti.

HALİT ERGENÇ’TEN BERGÜZAR KOREL’İN KİLO VERME SÜRECİ

Bergüzar Korel son dönemde verdiği kilolarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda objektiflere oldukça zayıflamış haliyle yansımış ve 4 ayda yaklaşık 20 kilo verdiği iddiasıyla büyük yankı uyandırmıştı. Korel’in bu değişimi sosyal medyada geniş yer bulurken, bazı kullanıcılar zayıflama iğnesi kullandığı yönünde yorumlarda bulunmuştu.

Bu iddialara daha önce açıklık getiren Korel, sürecin tamamen disiplinli bir yaşam tarzı değişimiyle gerçekleştiğini belirterek “Çok spor yaptım, çok aç kaldım. Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Bunun aslında duygusal yeme bozukluğu olduğunu sonradan fark ettim. İki çocuğumu art arda dünyaya getirdikten sonra 25-30 kilo aldım. Sonra verdim, tekrar aldım. Verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin sebebi ise yoğun şekilde spor yapmam.” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun eşi Halit Ergenç ise Afife Tiyatro Ödülleri gecesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak konuya dair ilk kez detaylı açıklama yaptı.

Ergenç, eşinin bu süreçte oldukça disiplinli olduğunu vurgulayarak, “Hem spor yapıyor hem de çok ciddi bir diyet uyguladı. Bayağı zor bir süreçten geçti. Tamamen alın teriyle zayıfladı” dedi. Herhangi bir ilaç ya da takviye kullanılmadığını da özellikle belirten ünlü oyuncu, Bergüzar Korel’in kararlı yapısına dikkat çekti.

Ergenç açıklamasının devamında, “Bergüzar bir şeyi kafaya taktı mı gerçekten sonuna kadar gider ve yapar” ifadelerini kullanarak eşinin azmine vurgu yaptı. Korel’in kilo verme süreci, hem hayranları hem de magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Sanatçı bir ailede büyüyen Korel, oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Girit, Rumeli ve Arnavut kökenli bir aileden gelen Korel, çocukluk yıllarını İstanbul Ulus’ta geçirdi.

Eğitim hayatına Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu’nda başlayan Korel, ortaöğrenimini Yıldız Koleji’nde tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde büyük çıkışını, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve döneminin en çok izlenen yapımlarından biri olan “Binbir Gece” dizisinde oynadığı Şehrazat Evliyaoğlu karakteriyle yaptı. Bu rol, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı ve kariyerinde dönüm noktası oldu.

Başarılı oyuncu, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlendi. Bu evlilikten 2010 yılında Ali, 2020 yılında Han ve 2021 yılında Leyla adında üç çocukları dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte göz önünde bir yaşam süren Korel, oyunculuk kariyerine farklı projelerle devam etmektedir.