Halle Berry oğluna şiddet mi uyguladı? Oğlunun babasına gönderdiği mesaj ortaya çıktı

Los Angeles'ta mahkemeye sunulan belgelerin ardından Martinez'e geçici velayet verildiği, Halle Berry hakkında ise aile içi şiddet kapsamında geçici uzaklaştırma kararı alındığı belirtildi. Mahkeme kararına göre ünlü oyuncunun oğluna belirli bir mesafeden fazla yaklaşamaması ve Maceo ile yalnızca haftada iki gün, gözetim altında görüşebilmesi kararlaştırıldı. Berry'nin avukatı ise ortaya atılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

HALLE BERRY HAKKINDA ŞOKE EDEN VELAYET İDDİASI

Mahkeme dosyasındaki iddialara göre olay 26 Eylül 2026'da yaşandı. Maceo'nun VR gözlüğüyle oyun oynadığı sırada Berry'nin oğluna "Çok aptal görünüyorsun" dediği öne sürüldü. İddiaya göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Berry oğlunun üzerine atladı ve "Şimdi kim baskın?" diyerek çocuğun boğazını sıktı.

Dosyada yer alan anlatıma göre olay sırasında nefes almakta zorlanan Maceo, babası Martinez'e mesaj göndererek yardım istedi. Martinez'in bunun üzerine oğlunun bulunduğu yere gittiği ve çocuğu yanına aldığı öne sürüldü. Berry'nin nişanlısı Van Hunt'ın da olay sırasında Maceo'ya yardımcı olduğu iddia edildi.

Berry'nin avukatı Marina Beck ise Martinez'in suçlamalarını reddetti. Beck, iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu savunurken, ünlü oyuncunun eski eşinin daha önce de benzer karalama girişimlerinde bulunduğunu ileri sürdü.

MAHKEME DOSYASINDA YER ALAN DİĞER İDDİALAR

Martinez'in mahkemeye sunduğu belgeler yalnızca 26 Eylül'de yaşandığı öne sürülen olayla sınırlı değil. Eski eş, Berry'nin uzun süredir öfke kontrolü ve alkol kullanımıyla ilgili sorunlar yaşadığını iddia ederek mahkemeden çeşitli kısıtlamalar talep etti.

Dosyada dikkat çeken iddialardan bazıları şöyle sıralandı:

• Boğma ve yere yatırma: Berry'nin son yaklaşık bir buçuk yıldır karma dövüş sanatları eğitimi aldığı ve burada öğrendiği bazı teknikleri oğluna karşı kullandığı iddia edildi.

• Tokat iddiası: Yaklaşık beş yıl önce Berry'nin oğlunun yüzüne iki kez tokat attığı öne sürüldü.

• Irkçı söylem ve tehdit iddiası: Martinez, Berry'nin kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullandığını, çocuğu kendisine karşı etkilediğini ve Fransa'ya sınır dışı ettirmekle tehdit ettiğini savundu.

• Alkol testi talebi: Martinez, Berry'nin 52 haftalık öfke kontrol programına katılmasını ve oğluyla görüşmeleri sırasında Sober Link aracılığıyla düzenli alkol testi yapmasını talep etti.

Söz konusu suçlamaların tamamının mahkeme sürecinde ileri sürülen iddialar olduğu ve Berry tarafının bunları kabul etmediği belirtildi.

ÇİFTİN VELAYET SAVAŞI YILLARDIR SÜRÜYOR

Halle Berry ile Olivier Martinez, 2013 yılında evlenmiş ve 2016'da ayrılmıştı. Ancak çiftin boşanma süreci uzun yıllar devam etti. Taraflar özellikle oğulları Maceo'nun velayeti ve eğitimi konusunda zaman zaman karşı karşıya geldi.

Berry daha önce oğlunun disleksi ve DEHB nedeniyle eğitim hayatında zorluklar yaşadığını savunarak velayet konusunda daha fazla söz sahibi olmak istediğini dile getirmişti. Martinez ise çocukla ilgili kararlar konusunda farklı bir yaklaşım sergiledi.

Son dava başvurusuyla birlikte eski eşler arasındaki anlaşmazlık yeniden mahkeme gündemine taşındı. Martinez'in talep ettiği kısıtlamalar ve velayet düzenlemeleri konusunda nihai kararın ilerleyen duruşmalarda şekillenmesi bekleniyor.

GÖZLER 16 EKİM'DEKİ DURUŞMADA

Berry cephesinin, mahkemeye taşınan suçlamalara karşı itirazlarını sürdüreceği belirtilirken, Martinez'in de oğlunun güvenliğiyle ilgili endişelerini mahkemede dile getirmeye devam etmesi bekleniyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler 16 Ekim'de Los Angeles'ta yapılması planlanan duruşmaya çevrildi. Mahkemenin vereceği karar, tarafların bundan sonraki süreçte çocukla ilgili görüşme ve velayet düzenlemelerinde belirleyici olacak.

