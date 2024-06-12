Gamze Özçelik'e çirkin yorum yapan kadın gözaltına alındı, özür diledi! Haluk Levent uyarmıştı

12 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:10

Ezgi Mola'ya bir ceza daha! Tazminat ödeyecek

Ezgi Mola'ya bir ceza daha! Tazminat ödeyecek

Oyunculuğu bırakarak dünyanın dört bir tarafına yardım götüren Gamze Özçelik, geçtiğimiz gün Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Evlilik haberi sonrası bir kadının yaptığı yoruma sessiz kalamayan Haluk Levent, açtı ağzını yumdu gözünü.

HALUK LEVENT, GAMZE ÖZÇELİK İLE İLGİLİ YORUMA SESSİZ KALAMADI

Gamze Özçelik'in evlilik haberi sonrası çirkin yorumda bulunan kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Kadın, "Dünkü yaptığım saçma paylaşım için herkesten özür diliyorum ben konunun ne olduğunu bile bilmiyordum" dedi.