Hamid ve biyolojik babası Müge Anlı'da kavuştu! Görenler şaşkına döndü

Akdeniz Anemisi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını aramak üzere Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı tamamen değişti. Aylardır gerçek babasının kim olduğunu bulmak için programda mücadele veren Hamid, annesinin gözaltında verdiği ifadeyle biyolojik babasının kimliğine ulaştı. Sonunda gerçek ailesine kavuşan Hamid, biyolojik babası Levent Kibrit'in nüfusuna geçti. Hayatına Hamid Kibrit olarak devam etmeye başlayan genç çocuk babasıyla birlikte canlı yayına katıldı. Aylar sonra canlı yayına katılan Levent Kibrit ve oğlu Hamid Kibrit arasındaki benzerlik ise görenleri şaşkına çevirdi.

HAMİD VE BİYOLOJİK BABASI MÜGE ANLI'DA BİR ARAYA GELDİ!

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz aylarda İzmir'den 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz katılmıştı. Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle hayatta kalabilmek için acil ilik nakli olması gereken Hamid, biyolojik babasını bulmak için programa katıldığını belirtmişti.

İlik nakli için öz babasını bulmak amacıyla Müge Anlı'dan yardım isteyen Hamid Yorulmaz, annesi Nihal Beyit'e seslenerek yıllardır saklanan gerçeklerin açıklanmasını istemişti. "Ölmek istemiyorum" feryadıyla tüm Türkiye'nin yüreklerini sızlatan Hamid, izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Diğer yandan Hamid'in annesi Beyit, canlı yayına bağlanarak oğluna babasının adını ancak dava açması halinde öğrenebileceğini söylemişti.

Yayınların ardından yapılan ihbar üzerine anne ve dayı gözaltına alınmış ve anne Nihal Beyit soruşturmanın ardından tutuklanmıştı. Dayı hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yürütülen araştırmalar ve annenin ifadeleri doğrultusunda Hamid'in biyolojik babasının 'Levent Kibrit' olduğu öğrenilmişti.

Yıllar sonra öz babasına kavuşan Hamid, yeni ailesiyle birlikte canlı yayına katıldı. Yıllardır aradığı babasına sonunda kavuşan Hamid, biyolojik babası Levent Kibrit, ağabeyi Fahrettin ve Levent Bey'in eşi Sibel Hanım ile geçtiğimiz gün canlı yayında bir araya geldi. Aile üyelerinin mutluluğu ve birbirlerine duydukları sevgi, seyirciler ve izleyiciler tarafından alkış topladı.

BABA-OĞUL BENZERLİĞİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

İlk kez canlı yayına katılan Levent Kibrit, daha önce bir evladını kaybettiğini belirterek, "Allah bize Hamid'i gönderdi" ifadelerine yer verdi. Levent Kibrit'in eşi Sibel Kibrit eşinin programa bağlandığı an Hamid'in kim olduğunu anladığını ve Hamid'i ailelerinin bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi. Ayrıca Sibel Kibrit, geçmişte yaşananların kendileri için önemli olmadığının da altını çizdi.

Hamid, yıllar sonra öz babasının nüfusuna geçerek 'Kibrit' soyadını aldı. Uzun bir süredir aradığı babasına kavuşan Hamid, aynı zamanda kendisini bekleyen yeni ailesiyle de bir araya geldi. Hamid'in ilaçlarını takip ettiğini dile getiren baba Levent Kibrit, ailesinin bundan sonra genç adamın sağlığı ve mutluluğu için yanında olacağını ifade etti.

Geçtiğimiz gün biyolojik babası Levent Kibrit ile ilk kez canlı yayına katılan Hamid, sosyal medyada da kısa sürede gündem haline geldi. Baba-oğul arasındaki benzerlik izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Müge Anlı "Hamid de hık demiş, babasının burnundan düşmüş." şeklinde konuşurken, sosyal medyada ise "Aynı babası", "Babasının kopyası" gibi yorumlar yapıldı.