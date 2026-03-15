Hande Ataizi'den Hülya Avşar'a Aynı Yağmur Altında göndermesi! Allah korusun berbat sözleriyle yüklendi

Eski manken ve ünlü oyuncu Hande Ataizi, Hülya Avşar'ın başrol oynadığı Aynı Yağmur Altında dizisine dair yaptığı bomba açıklamalarla gündemde. Diziye dair hayal kırıklığını dile getiren Hande Ataizi, sert eleştirilerini peş peşe dile getirdi. 'Berbat bir dizi' diyen Hande Ataizi, 'Bu dizide oynar mıydınız?' sorusuna bakın ne cevap verdi. İşte Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisi Aynı Yağmur Altında'ya yönelik zehir zemberek gönderme...

Hülya Avşar'ın ATV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, yayın hayatına başladığı günden bu yana birçok eleştirinin de hedefi olmuştu.

Son olarak diziye yönelik bomba açıklamalar ise ünlü oyuncu Hande Ataizi'den geldi. Kameralar karşısında konuşan Hande Ataizi'ye Aynı Yağmur Altında dizisi soruldu. Berbat bir dizi olduğunu dile getiren Hande Ataizi, 'Kötü bir işin içinde olmak bana ters' diyerek, tüm dikkatleri üzerine çekti.

'ALLAH KORUSUN BERBAT' SÖZLERİYLE YÜKLENDİ

Hande Ataizi, Aynı Yağmur Altında dizisi senaryosuna yönelik 'Diziyi izledim. Dizi berbat gerçekten' dedi. Hande Ataizi'ne sorulan 'Aynı Yağmur Altında dizisinde Hülya Avşar'a gelen rol size gelse oynar mıyıdınız?' sorusuna ise Hande Ataizi'den oldukça çarpıcı bir cevap geldi.

'KÖTÜ BİR İŞİN İÇİNDE OLMAK BANA TERS'

Hande Ataizi, Hülya Avşar'ın dizisi Aynı Yağmur Altında dizisine yönelik peş peşe eleştirilerine devam etti. 'Allah korusun. Aynı Yağmur Altında berbat bir dizi.

Hülya Avşar'a yönelik değil sadece. Kötü bir işin içinde olmak benim ruhuma ters. Ben iyi işlerin içinde olmak istiyorum' sözleriyle gündeme gelen Hande Ataizi'ne, Hülya Aşar'dan bir karşılık gelecek mi şimdiden merak konusu.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aynı Yağmur Altında dizisi, Londra'daki bir Gazza protestosu sırasında yolları birleşen Rosa ve Ali'nin, İstanbul'da yeniden görüşmesini ve aralarındaki imkansız aşkı merkezine alıyor.

İnsan hakları mücadelesine kendini adamış olan Rosa'nın sağlık sorunları ve geçmişteki bazı sırları sonucu Türkiye'ye gelmesiyle başlayan hikayede, Rosa'nın Ali ile alevlenen aşkı anlatılıyor. Ali'nin geleneksel ve fazla kalabalık ailesi ile karşı karşıya gelen Rosa'yı oynayan Nilsu Berfin Aktaş, Hülya Avşar'ın oynadığı Faziler Aydan ike zorlu bir sınavdan geçmektedir.