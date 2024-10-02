Hande Doğandemir'den kötü haber! Evde kaza geçirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı

02 Ekim 2024 17:06 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:16

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan oyuncu Hande Doğandemir, evde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaburga kemiği kırılan Hande Doğandemir, tedavisi sonrası taburcu oldu. Galaya katılan Hande Doğandemir, güçlükle ayakta durabildi.

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Leyla ile Mecnun, Keskin Bıçak, Kırmızı Oda ve Güneşi Beklerken gibi yapımlarda rol alan Hande Doğandemir'in evinde geçirdiği kaza​ sonrası kaburga kemiği kırıldı. Tedavisi devam eden Hande Doğandemir, son olarak Yaren Leylek filminin galasında görüldü ve yaşadığı zor süreci anlattı.

HANDE DOĞANDEMİR'İN KABURGA KEMİĞİ KIRILDI

“Yaren Leylek” filminde rol alan Hande Doğandemir, dün gerçekleşen galaya güçlükle katılabildi. Kolunda doku zedelenmesi yaşayan ünlü oyuncu evinde ayağı kayıp yere düştü. Düşerken kolunu korumaya çalışan Doğandemir’in bu sırada kaburga kemiğini kırdığı öğrenildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Hande Doğandemir, ayarlanan röportajlara katılmazken toplu gala röportajında ise yerini aldı.