Hande Soral internetten alışveriş yaptı! Paketin içinden çıkanla hemen harekete geçti

16 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:34

Son olarak Ateş Kuşları dizisinde rol alan oyuncu Hande Soral, internet alışverişi sonrası gelen kargoyla şoke oldu. Paketi açtığında yüzük gören Hande Soral, sahibini bulmak için harekete geçti.

İnternetten alışveriş yapan Hande Soral​, internet alışverişinden gelen paketten çıkanla şoke oldu. Paketin içinde altın yüzük bulan Hande Soral, sahibini bulmak için harekete geçti. HANDE SORAL GELEN PAKETLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI Ünlü oyuncu Hande Soral, online siparişinin paketi açar açmaz büyük bir şok yaşadı. Paketin içinde yüzük bulan Hande Soral, sahibini bulmak için harekete geçti. Sosyal medya​ hesabından paylaşım yapan Hande Soral, "verdiğim online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı, paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Yüzüğü kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum.. yüzüğün detaylarını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz." dedi. Hande Soral, düşünceli davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Övgü yağmuruna tutulan Hande Soral'a “iyilik meleği” yorumları yapıldı.