Hande Yener, Yusuf Dikeç'in annesine yapılan çirkin yorumlara ateş püskürdü

27 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:17

Özcan Deniz kız kardeşini tehdit etti! "Bir saygısızlığını daha bekliyor"

Özcan Deniz kız kardeşini tehdit etti! "Bir saygısızlığını daha bekliyor"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansıyla adını dünyaya duyuran Yusuf Dikeç, gümüş madalya ile ülkemize dönmüştü. Sosyal medyada büyük ilgi gören Yusuf Dikeç, geçtiğimiz günlerde annesini "en kıymetlim" notuyla paylaştı. Yusuf Dikeç'in annesiyle karesine "dünyaya rezil olduk sil bu fotoğrafı" şeklinde yorumlar gelmesi hem Yusuf Dikeç'i hem de Hande Yener'i sinirlendirdi.

HANDE YENER, YUSUF DİKEÇ'İN ANNESİNE YAPILAN SAYGISIZLIK HAKKINDA KONUŞTU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hande Yener, "Kötülük moda olamaz çok çirkin bir alışkanlık... Güzel görmek için güzel bakmak şart... Emeği sevgiyi bağlılığı sevmek gerek! Saygısızlık aykırılık olmuyor, hacklenmiş ruh diyorum böylelerine. Neden var olduğunu bilmiyor, kaybolmuş ve frekansı düşmüş, düşük seviyeden kirlilik oluşturuyor!" ifadelerine yer verdi.

YUSUF DİKEÇ, ANNESİ HAKKINDA YAPILAN YORUMLARA SESSİZ KALAMADI

Yusuf Dikeç annesi hakkında yapılan yorumlar sonrası “Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez.” ifadesine yer verdi.