TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Hande Yener'e ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘Anayasal düzeni hedef alma' soruşturması

Şarkıcı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret', ‘Anayasal düzeni hedef alma' ve ‘Mevcut iktidarı devirme' eylemleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Hande Yener'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Anayasal düzeni hedef alma' soruşturması
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.03.2026
15:35
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
15:43

Muhammed Ahmet Yüce isimli vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı başvuruda, sanatçı 'in Menteşe ilçesinde 15 Mayıs 2025 tarihinde verdiği konser sırasında ‘Zıplamayan Tayyipçi' şeklinde slogan atıldığı, sanatçının ritim tutarak eşlik ettiği ve sahnede alenen ‘Bu devri çok güzel devireceğiz' dediği, anayasal düzeni hedef aldığı, mevcut iktidarı devrilmesi yönünde açık ve doğrudan bir çağrı niteliği taşıdığı bu söylemlerinin suç olduğunu, söz konusu eylemlerinin kamuya açık şekilde sosyal medyada yayınlandığını iddia etti.

HABERİN ÖZETİ

Hande Yener'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Anayasal düzeni hedef alma' soruşturması

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Sanatçı Hande Yener'in Menteşe'deki bir konserinde atıldığı iddia edilen sloganlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.
Muhammed Ahmet Yüce isimli vatandaş, Hande Yener'in 15 Mayıs 2025'te Menteşe'de verdiği konserde ‘Zıplamayan Tayyipçi’ şeklinde slogan atıldığına, sanatçının ritim tutarak eşlik ettiğine ve ‘Bu devri çok güzel devireceğiz’ dediğine dair CİMER'e başvurdu.
Başvuru üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tahkikat başlattı, evraklar Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.
Bodrum Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise karşı yetkisizlik kararıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Makbule Hande Özyener (Hande Yener) hakkında soruşturma başlattı.
Hande Yener, 12 Ocak 1973 doğumludur.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

HANDE YENER'E SORUŞTURMA

CİMER'den yapılan başvuru üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tahkikat başlattı. Yapılan tahkikat evrakları Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda internet üzerinden açık kaynaklardan temin edilen belgelerde konserin 15 Mayıs 2025 tarihinde Muğla İli Menteşe ilçesinde bulunan sosyo-kültürel alanda gerçekleştiği belirtildiğinden karşı yetkisizlik kararı verilerek dosya bu defa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Makbule Hande Özyener (Hande Yener) hakkında başlattı.

Hande Yener'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Anayasal düzeni hedef alma' soruşturması

HANDE YENER KAÇ YAŞINDA?

12 Ocak 1973 doğumlu Hande Yener, çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002), Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004) ve Apayrı (2006) dâhil olmak üzere çeşitli başarılar yakalayarak 2000'lerin en iyileri arasında gösterilen albümler hazırlayıp satışa sundu. Nasıl Delirdim? (2007) albümüyle tarzını elektronik müziğe kaydırarak birkaç albümünde pop müzikten uzaklaştı. Kariyerinin ilk on yılını oluşturan bu dönemde "Yalanın Batsın", "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Acele Etme", "Kırmızı", "Kelepçe", "Aşkın Ateşi", "Kibir" ve "Romeo" gibi birçok şarkısı Türkiye'de listelerin üst sıralarına çıktı.

Hande Yener'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Anayasal düzeni hedef alma' soruşturması

HANDE YENER NASIL ÜNLÜ OLDU?

Küçük yaşlarından beri hayalini kurduğu şarkıcılığı yapabilmek için yirmili yaşlarının başında Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalıştı ve tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar aracılığıyla Aksu'yla tanıştı. Aksu'nun yanında bir dönem geri vokallik yaptıktan sonra Altan Çetin ile çalışarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret'i 2000 yılında yayımladı.

