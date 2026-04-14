Hasan Can Kaya Duygu Karabaş’la nişanlandığı yönünde çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kaya, kalabalık bir aileyle gerçekleştirilen buluşmanın nişan değil, isteme töreni olduğunu söyledi. Kaya, hakkında çıkan “pahalı saat taktı” iddiasını da kesin bir dille yalanladı. Ünlü komedyen ve sunucu açıklamalarıyla tepkisini tatlı sert bir şekilde dile getirdi.

HABERİN ÖZETİ Hasan Can Kaya Duygu Karabaş’la nişan iddialarını yalanladı! “O görüntüler isteme töreniydi” Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlandığı yönündeki haberleri yalanlayarak, görüntülerin isteme törenine ait olduğunu belirtti. Hasan Can Kaya, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin nişan değil, isteme töreni olduğunu açıkladı. Kaya, Duygu Karabaş'a 4 milyonluk bir saat aldığı iddialarını da yalanladı. Ünlü komedyen, hayat tarzı olarak abartılı şeyleri ve lüksü sevmediğini belirtti. Duygu Karabaş'ın İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olduğu ve dijital portre ile resim alanında çalışmaları olduğu belirtildi. Karabaş'ın iş dünyasında yöneticilik yaptığı ifade edildi.

HASAN CAN KAYA’DAN NİŞAN OLAYINA YALANLAMA

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Duygu Karabaş ile özel anlarını fotoğraflarını paylaştı. 29 Mart 2026’da Ortaköy’de bulunan Feriye’de düzenlenecek sade bir törenle kız isteme töreni gerçekleşti. Komedyen Hasan Can Kaya, magazin basınında çıkan nişanlandı haberlerini yalanladı.

Hasan Can Kaya sevgilisi Duygu Karabaş’ın isteme töreni olduğunu ve nişanlanmadıklarını dile getirdi. Kaya, “ Biz nişan yapmadık. Biz Malatya’lı bir aile olarak kalabalık bir aileyiz. 50 kişilik kız istemeye gideceğimiz için bir yer tutalım dendi, isteme için. Medya mensuplarımız sağ olsun. Bir yer tutuluyor, orası nişandır diyerekten öyle bir haber yaptınız. Nişan yapılmadı yani.” diyerek haklarında çıkan nişanlandı haberlerini yalanladı.

HASAN CAN KAYA “ SAAT TAKMADIM”

Hasan Can Kaya’nın sevgilisi Duygu Karabaş’a hediye olarak 4 milyon saat aldığına dair iddialar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü komedyen konuya ilişkin şunları söyledi.

“ Hayır, saat takmadım. Oda yalan haber. Hayatınız yalan demeyeyim de gerçekten saatte yok. Hayat tarzı olarak beni tanıyorsunuz zaten 6 senedir. Böyle abartılı şeyleri seven, biri değilim. Lükse düşkün parayı önemseyen biri değilim. Kız arkadaşımda öyle. O haberde doğru değil yani.”

HASAN CAN KAYA’NIN SEVGİLİSİ DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Hasan Can Kaya’nın sevgilisi Duygu Karabaş, hem sanat dünyasındaki üretimi hem de iş hayatındaki kariyeriyle dikkat çekiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Karabaş, disiplinlerarası yaklaşımıyla öne çıkan bir sanatçı olarak biliniyor.

Özellikle dijital portre ve resim alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Karabaş, eserlerini hem fiziksel sergilerde hem de dijital platformlarda sanatseverlerle buluşturuyor. İş dünyasında yöneticilik yapan Karabaş’ın çok yönlü kariyeri ve üretkenliği, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmasını sağladı.