Hasan Can Kaya'nın acı günü! Halasını kaybetti

18 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:17

Konuşanlar programının sevilen ismi Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halasını kaybettiğini duyurdu. Üzüntüsünü sevenleriyle paylaşan komedyen, "Kimseden bir şey istemeden gitti bu dünyadan" dedi.

Daha önce Konuşanlar programına da davet ettiği halasının hayatını kaybettiğini duyuran Hasan Can Kaya​, üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi.

HASAN CAN KAYA HALASINI KAYBETTİ

Komedyen​ Hasan Can kaya halasının fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce programıma da ziyarete gelen hatta 'pazarlıkçı hala' olarak viral olan, her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücadele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik... Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu dünyadan. Seni çok seviyoruz halacığım" ifadelerini kullandı. Hasan Can Kaya'nın paylaşımına; Merve Dizdar​, Aslıhan Gürbüz, Şükran Ovalı'dan baş sağlığı mesajı geldi.