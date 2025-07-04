İzmir'de dehşet! Arazi anlaşmazlığı yüzünden katliam yaptı! 3 kardeş öldürüldü

İzmir’in Ödemiş ilçesi dün gece korkunç bir olay yaşandı. 73 yaşındaki Metin U. , arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Şahin Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı.

3 KARDEŞİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Kavgaya dönüşen olayda Metin U., av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti. Dinç kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARDEŞLERDEN ACI HABER

Olay yerinde yapılan incelemede Latif, Şahin ve İbrahim Dinç'in öldüğünü belirlendi. Cinayet zanlısı Metin U. ise Birgi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.