Düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı! 'Geldik. İyi misiniz?'

Eskişehir'den havalanıp Rize'ye giderken düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağa ulaşan Hüsnü Kan’ın yaralı yolcu Hicran Kaya’ya sağlık durumunu sorduğu, ardından da pilotun sağlık durumunu kontrol ettiği görülüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçağın Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'na düşmesiyle yolcu Hicran Kaya yaralanırken, uçağın pilotu Pilot Mehmet Demirci ise hayatını kaybetti.

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Düşen uçağın enkazına dün sabah 06.24'te İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve JAK timleri tarafından ulaşıldı. Arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiği ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağa ulaşan Hüsnü Kan’ın yaralı yolcu Hicran Kaya’ya sağlık durumunu sorduğu, ardından da pilotun sağlık durumunu kontrol ettiği görülüyor. Kan'ın yaralı yolcuya "Nasılsınız? Geldik. İyi misiniz?, Bilinciniz yerinde mi? Kusura bakmayın çok geç kaldık" ifadelerini kullandığı görüldü.