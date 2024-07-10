Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi! Düğüne Güldür Güldür ekibi akın etti

10 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:04

Komedyen Hasan Can Kaya ile yaklaşık 2,5 yıl ilişki yaşayan ünlü yönetmen Sultan San dünyaevine girdi. Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi programlarının yönetmenliğini yapan San, sade bir törenle evlendi.

Birçok projede yer alan San'ı Güldür Güldür oyuncularından Onur Buldu, Aylin Kontante, Alper Kul ve Uğur Bilgin gibi isimler de yalnız bırakmadı.

İDDİALAR GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Hasan Can Kaya ile Sultan San, 2021 yılında 2,5 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. O dönem biten ilişkisi hakkında konuşan ünlü komedyen "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" demişti. Hasan Can kaya ise bir süre önce genç bir kızı evinde alıkoyduğu ve uyuşturucu madde verdiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

HASAN CAN KAYA GENÇ KIZI ALIKOYDU İDDİASI

İstanbul'da Koç Üniversitesi'nin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitmiş burada gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonulmuştu. Hasan Can Kaya’nın Levent’deki evinde mahsur kalan genç Kız N.C.A. ise şikayet üzerine eve gelen polisler tarafından kurtarılarak karakola götürülmüştü. Polisler tarafından karakola götürülen ve ifadesi alınan Hasan Can Kaya genç kızın şikayetçi olmaması üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.