Derya Uluğ sevenlerini korkuttu, konserlerini iptal etti

20 Haziran 2024 14:11 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:33

Verdiği son konseri sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Derya Uluğ, sağlık sorunlarının devam ettiğini belirterek konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

DERYA ULUĞ, HASTANEYE KALDIRILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya Uluğ, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserleri iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, "Bu akşamki konserimi, sağlık durumum normale dönmediği için maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Çok ama çok üzgünüm. Bir an önce sağlığıma kavuşup sizlerle yeni tarihlerde görüşmeyi diliyorum.” dedi.