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Derya Uluğ sevenlerini korkuttu, konserlerini iptal etti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 14:11 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:33
Derya Uluğ sevenlerini korkuttu, konserlerini iptal etti

Şarkıcı Derya Uluğ, konser sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık sorunları devam eden şarkıcı, iptal olan konserleri için sevenlerinden özür diledi.

Verdiği son konseri sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Derya Uluğ, sağlık sorunlarının devam ettiğini belirterek konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. 

DERYA ULUĞ, HASTANEYE KALDIRILDI 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya Uluğ, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserleri iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, "Bu akşamki konserimi, sağlık durumum normale dönmediği için maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Çok ama çok üzgünüm. Bir an önce sağlığıma kavuşup sizlerle yeni tarihlerde görüşmeyi diliyorum.” dedi.

Hastaneye kaldırılan Derya Uluğ, konserlerini iptal etti - 1. Resim

Hastaneye kaldırılan Derya Uluğ, konserlerini iptal etti - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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