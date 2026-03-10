Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hayalet Avcıları filminin oyuncusu Jennifer Runyon hayatını kaybetti

'Hayalet Avcıları' (Ghostbusters) filmiyle tanınan Jennifer Runyon, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu.

Hayalet Avcıları filminin oyuncusu Jennifer Runyon hayatını kaybetti
10.03.2026
10.03.2026
1980’li yılların kült filmi Hayalet Avcıları ve popüler televizyon dizisi Charles İş Başında ile tanınan Jennifer Runyon, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun haberi sevenlerini hüzne boğdu. Acı haberi ise ünlü oyuncunun ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

JENNIFER RUNYON HAYATINI KAYBETTİ

1980’li yılların sevilen yapımlarında rol alan Amerikalı oyuncu Jennifer Runyon, 65 yaşında hayatını kaybetti. Runyon’un ölüm haberi ailesi tarafından paylaşılan bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuna duyuruldu. Ailesinin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cuma gecesi sevgili Jennifer’ımız vefat etti. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından ailesinin yanında hayata gözlerini yumdu. Hayata olan sevgisi ve sevdiklerine bağlılığıyla hatırlanacak" denildi.

Hayalet Avcıları filminin oyuncusu Jennifer Runyon hayatını kaybetti

JENNIFER RUNYON, HAYALET AVCILARI FİLMİYLE POPÜLER OLDU

Jennifer Runyon, 1984 yılında vizyona giren ve gişede büyük başarı elde eden Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Filmde yer aldığı psikokinez deneyi sahnesi, yapımın en akılda kalan bölümlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Hayalet Avcıları filminin oyuncusu Jennifer Runyon hayatını kaybetti

JENNIFER RUNYON KİMDİR?

1980’ler ve 1990’ların başında aktif bir oyunculuk kariyeri sürdüren Runyon, televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı. Televizyon Dizileriyle Geniş Bir Hayran Kitlesi Kazandı Runyon, beş sezon boyunca yayımlanan popüler sitcom Charles İş Başında (Charles in Charge) dizisinde oynadığı Gwendolyn Pierce karakteriyle dikkat çekti.

