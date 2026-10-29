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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:34

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, sarı saçlarından vazgeçerek imaj tazeledi. Yeni görünümüyle adeta bambaşka birine dönüşen İpek Erdem'in yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği öğrenildi. Yıllar sonra saç stilini değiştiren ünlü oyuncunun sarı saçları yerini koyu renge bıraktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:34

Yayınlandığı döneme damga vuran diziler arasında yer alan 'nde oynadığı 'Barbie Gamze' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran İpek Erdem, adeta bambaşka birine dönüştü. Özellikle sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, yıllar içinde bambaşka bir tarza geçiş yaptı. Yeni projesi için 10 yıldır değiştirmediği saç stiline farklı bir görünüm kazandıran İpek Erdem, sarı saçlarından vazgeçti. İmaj tazeleyerek, sarı saçlarını koyu bir renge boyatan Barbie Gamze, yeni görünümüyle sevenlerini Hayat Bilgisi'ndeki günlerine götürdü. Saç rengi kadar kesimi de bir hayli dikkat çeken İpek Erdem'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İPEK ERDEM BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ!

Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı 'Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan ve 'Barbie' lakabıyla dizinin ikonik karakterleri arasında yer alan ünlü oyuncu İpek Erdem, imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Türk televizyon tarihinin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdem, yenilenen görünümüyle adeta bambaşka birine dönüştü.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

Fenomen dizideki sarı saçları ve güzelliğiyle ikonik bir karakter haline gelen İpek Erdem, 'Barbie' lakabıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. 2000'li yılların başına damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde başarılı oyunculuk kariyeri ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, özellikle sarı saçlarıyla adından söz ettirmişti. Zaman zaman koyu renk saçlarıyla, kimi zaman ise farklı kesimlerle dikkat çeken Erdem, bu kez uzun zamandır tercih etmediği bir saç modeline yöneldi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

Güzelliğine, görünümüne olan düşkünlüğüyle ve kendine has tavırlarıyla Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri 'Barbie Gamze'yi oynayan İpek Erdem, şimdilerde adeta bambaşka birine dönüştü. Hayat Bilgisi dışında Elveda Rumeli, Lale Devri, Eve Dönüş ve Kuzgungibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncu, imaj tazeledi. Fenomen dizide sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Erdem, yıllar içinde o meşhur sarı saçlarından da uzaklaşarak kendi tarzını oluşturdu.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

Özellikle televizyon izleyicilerinin 'Barbie Gamze' olarak tanıdığı ünlü oyuncu İpek Erdem, 10 yıl sonra imaj tazeledi.  Uzun yıllar boyunca kullandığı sarı saçlarına veda eden Erdem, yeni görünümüyle bambaşka birine dönüştü. Yalnızca saç rengini değiştirmeyen ünlü oyunu aynı zamanda stilinde de değişikliklere gitti. Yeni projesi için hazırlıklara başladığı öğrenilen Erdem'in tam 10 yıl aranın ardından kakül kestirdiği ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

YENİ PROJESİ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ!

Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem, yeni projesi için 10 yıllık sarı saçlarından vazgeçti. Uzun yıllar boyunca kullandığı sarı saçlarına veda eden İpek Erdem, saçlarının ön kısmını kısaltarak görünümünü değiştirdi. Sarı saçlarının aksine koyu renk saçlarıyla kullandığı yeni kakülleri, ünlü oyuncuya yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

İpek Erdem'in yüz hatlarını da farklı bir şekilde ortaya çıkaran bu modeli yeni projesi için tercih ettiği ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimi zaman zaman gündeme gelen ünlü oyuncu, yenilenen görünümü dikkatlerden kaçmadı. Yeni projesinde rol alacağı karakter için imaj değişikliğine giden Erdem, seyircinin 'Barbie Gamze' olarak tanıdığı Hayat Bilgisi günleriyle karşılaştırıldı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

Yenilenen imajı ve bambaşka görünümüyle basın mensuplarının karşısına geçen İpek Erdem'in son hali kısa sürede dikkat çekti. Yenilediği imajıyla magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Erdem, 10 yıl sonra yeniden kaküllü haline döndü. Ünlü oyuncunun, yıllar sonra saç rengini değiştirse de yeniden kaküllü haline dönmesi Erdem'in alışılan görüntüsünden oldukça farklı bir havaya bürünmesine neden oldu.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem bambaşka birine dönüştü! Yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçti

Yıllar içinde farklı stil ve imajlarıyla magazin gündeminde yerini alan İpek Erdem, yeni görünümüyle sevenlerini Hayat Bilgisi'ndeki günlerine götürdü. Saç rengi kadar kesimi de bir hayli dikkat çeken Erdem'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yeni projesi için 10 yıldır değiştirmediği saç stiline farklı bir görünüm kazandıran ünlü oyuncunun, rol alacağı karakter için imajını değiştirmesi merakı artırdı. Erdem'in yeni projesine ilişkin henüz net bir bilgi yayınlanmadı. 

 

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ETİKETLER
#ipek erdem
#hayat bilgisi
#Elveda Rumeli
#Barbie Gamze
#Lale Devri
#Magazin
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