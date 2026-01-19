Hazal Kaya eleştiri yağmuruna tutulan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım

Son olarak Sekizinci Aile dizisiyle çok konuşulan Hazal Kaya, geçtiğimiz ay eleştiri alan yeni dişleri hakkında konuştu. Lamine yaptıran Hazal Kaya, "Söktürüp yeniden yaptırdım" dedi.

HAZAL KAYA'DAN DİŞ İTİRAFI

Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Dişlerini yaptıran Hazal Kaya, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bunun üzerine Hazal Kaya, aylar sonra katıldığı İbrahim Selim'in programında genetik bir rahatsızlığının olduğunu ve dişlerinin karardığını söyledi.

Dişlerini yaptırdığı ilk dönemlerde normal göründüğünü düşündüğünü söyleyen Hazal Kaya, yakın çevresinden de anormal bir tepki almadığı için durumu fark etmediğini belirtti.

HAZAL KAYA: SÖKTÜRÜP TEKRAR YAPTIRDIM

Kaya, dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikte yer aldığı fotoğraf ve video çekimlerinde fark ettiğini söyledi ve "Sonra ben de şaşırdım" diyerek itirafta bulundu.

Dişlerini söktürüp sonrasında yeniden yaptırdığını söyleyen Hazal Kaya "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş" ifadelerini kullandı.