 Dilek Ulusan

Hazal Kaya eleştiri yağmuruna tutulan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım

Geçtiğimiz ay katıldığı törende dişlerinin değişimiyle çok konuşulan Hazal Kaya, İbrahim Selim'in programında itirafıyla şaşırttı. Genetik rahatsızlığı sebebiyle dişlerini yaptırdığını belirten "Söktürüp yaptırdım" dedi.

Hazal Kaya eleştiri yağmuruna tutulan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım
Son olarak Sekizinci Aile dizisiyle çok konuşulan Hazal Kaya, geçtiğimiz ay eleştiri alan yeni dişleri hakkında konuştu. Lamine yaptıran Hazal Kaya, "Söktürüp yeniden yaptırdım" dedi.

HAZAL KAYA'DAN DİŞ İTİRAFI

Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Dişlerini yaptıran Hazal Kaya, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hazal Kaya eleştiri yağmuruna tutulan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım

Bunun üzerine Hazal Kaya, aylar sonra katıldığı İbrahim Selim'in programında genetik bir rahatsızlığının olduğunu ve dişlerinin karardığını söyledi.

Hazal Kaya eleştiri yağmuruna tutulan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım

Dişlerini yaptırdığı ilk dönemlerde normal göründüğünü düşündüğünü söyleyen Hazal Kaya, yakın çevresinden de anormal bir tepki almadığı için durumu fark etmediğini belirtti.

Hazal Kaya eleştiri yağmuruna tutulan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım

HAZAL KAYA: SÖKTÜRÜP TEKRAR YAPTIRDIM

Kaya, dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikte yer aldığı fotoğraf ve video çekimlerinde fark ettiğini söyledi ve "Sonra ben de şaşırdım" diyerek itirafta bulundu.

Hazal Kaya eleştiri yağmuruna tutulan diş estetiği açıklaması: Söktürüp yaptırdım

Dişlerini söktürüp sonrasında yeniden yaptırdığını söyleyen Hazal Kaya "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş" ifadelerini kullandı.

