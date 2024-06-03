Hazal Kaya'nın zor anları! 'Geçmiş olsun' mesajı yağdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 09:06 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:29
Oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yerinden kalmadığını belirterek son sağlık durumunu paylaştı.
Alı-Kara isimli film çekimlerine başlayan Hazal Kaya, beş fıtığı ağrısı nedeniyle zor ünler geçirdiğini belirtti. Tedaviye başlayan oyuncu, seti olmasına rağmen ağrıdan yataktan çıkamadığını belirtti.
HAZAL KAYA'NIN ZOR ANLARI
Hazal Kaya seti olmasına rağmen bel fıtığından yattığını anlattığı videoyu yayınladı. Tedavisi devam eden Hazal Kaya'ya geçmiş olsun mesajı yağdı. Sete gittiği anları da paylaşan oyuncu, "Polis oynuyorum ama mafya lideri gibi yürüyorum niye? Çünkü belim.." notunu düştü.
Kaynak: TGRT Haber