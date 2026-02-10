Hindistan’ın Justin Bieber’ı olarak tanınan Suraj Chavan, “Ülkenin En YakışıkIısı” seçildi

Zaman zaman yaşadığı Hindistan'da "en yakışıklı" listelerinin başında yer alan fenomen Suraj Chavan, son yapılan oylamada da “Ülkenin En YakışıkIısı” seçildi

SURAJ CHAVAN ÜLKENİN EN YAKIŞIKLISI SEÇİLDİ

Zaman zaman Leonarda DiCaprio ile, zaman zaman da Justin Bieber'a benzetilen Chavan 2.3 milyon takipçiye sahip bir içerik üreticisi aynı zamanda. Kitlesi tarafından da epey seviliyor.

SURAJ CHAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Suraj Chavan, Hindistan'da sosyal medya fenomenliği ve eğlence dünyasında yükselen bir isim olarak tanınıyor. Geniş kitleler tarafından asıl çıkışını, Bigg Boss Marathi programının 5. sezonunu kazanarak yapan Suraj Chavan sosyal medyada da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor.