Shakira'nın 20 sene önce aldığı adası servet kazandırdı

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira son olarak El Salvador'da verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Bir anda kendini yerde bulan Shakira "Endişelenmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim" dedi. Shakira hız kesmeden konserlerine devam ederken, 20 yıl önce satın aldığı ve 30 milyon dolara sattığı adasıyla da servetine servet katmaya devam ediyor.

SHAKIRA 20 YIL ALDIĞI ADADAN SERVET KAZANDI

Shakira'nın yaklaşık 20 yıl önce satın aldığı Bahamalar’daki Bonds Cay adası satışa çıktı. Karayipler’in kuzeyinde yer alan ve 650 dönümlük yüzölçümüne sahip olan ada, sınırlı arzı ve yüksek mahremiyet seviyesiyle ultra yüksek gelir grubundaki yatırımcıların ilgisini çekiyor.

SHAKIRA'NIN ADASI 30 MİLYON DOLARA SATILIYOR

2006 yılında 16 milyon dolar bedelle satın alınan Bonds Cay, aradan geçen sürede iki katı kar etti. Shakira, 20 yıl önce aldığı adayı 1,3 milyar TL'ye satışa çıkardı.

Bahamalar’da el değmemiş 650 dönümlük alan Bahamalar’ın kuzeyinde, Miami’ye yaklaşık 200 kilometre mesafede konumlanan Bonds Cay, Atlantik Okyanusu’na açılan panoramik manzaralara, beyaz kumlu plajlara ve turkuaz renkte sulara sahip.