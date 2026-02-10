Ajda Pekkan'ın vokalistine iğrenç mesajlar! Tacizci huzurevinden çıktı

Ajda Pekkan'ın vokalisti olarak bilinen 44 yaşındaki Tuğba Tufantepe, bir süredir sosyal medyadan gelen taciz mesajları harekete geçti. Dava açan Tuğba Tufantepe'ye mesaj atan kişinin 66 yaşındaki huzurevi sakini olduğu ortaya çıktı.

TUĞBA TUFANTEPE TACİZ MESAJLARI SONRASI SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe (42), kendisine sosyal medyadan taciz mesajları ve uygunsuz videolar gönderen kişiden şikayetçi oldu.

TACİZCİNİN HUZUREVİ SAKİNİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın yaptığı soruşturma sonrası mesajları atan kişinin İstanbul'daki bir huzurevinde yaşayan 66 yaşındaki Özkan B. olduğu ortaya çıktı.

Özkan B., "Mesajları ben attım ama videoları huzurevinde yaşayan 600 kişiden biri göndermiş olabilir" diye savunma yaptı.

TUĞBA TUFANTEPE İFADESİNDE DUBAİ'DE YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Ajda Pekkan'ın vokalistliğinin yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası'nın da solisti olan Tuğba Tufantepe, ifadesinde Dubai'de yaşadığını söyledi. Sanatçı, kendisine sürekli olarak gelen "Aşkım, bebeğim" mesajlarından bunaldığını belirtti.