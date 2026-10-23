Ekranların uzun soluklu yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sergilediği bateri performansıyla damga vuran Baha Bayırlı, yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar sonraki şaşırtıcı değişimiyle tekrardan gündeme gelen Baha Bayrılı, Hülya Avşar’ın bile kendini ısırarak sevmesine neden olacak sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. 4 yaşında ekranlarda yer alan Baha Bayırlı şimdilerde kocaman oldu.

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HABERİN ÖZETİ Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında bateri performansı ve sempatik tavırlarıyla tanınan Baha Bayırlı, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına 4 yaşında katılmıştı. Yarışmada sergilediği bateri performansıyla dikkat çekmişti. Hülya Avşar'ın bile sempatik tavırlarıyla dikkatini çekmişti. Yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Güzel Sanatlar Lisesi'nden Klarnet Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite için davul bölümüne hazırlanmak istediği belirtiliyor.

HÜLYA AVŞAR ISIRARAK SEVMİŞTİ!

Ekranların en çok izlenen ve uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, yayınlandığı dönemde adeta ekranlara damga vurmuştu. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma da yeteneği olduğuna inanan ya da yeteneği olduğunu bilen kişiler katılım gösteriyordu. Hülya Avşar’ın da jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitler programdaki kişiler de hafızalar da iz bırakırdı.

Bu isimlerden biri de ünlü isim Hülya Avşar’ın ısırarak sevdiği Baha Bayırlı olmuştu. Küçük yaşta ekranların önünde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Baha Bayırlı sempatik, neşeli ve tatlı haliyle görenleri kendine hayran bıraktırmıştı. Hal böyle olunca da Baha’nın sergileyeceği performans daha çok izlenen anlardan biri olmuştu.

Sempatikliğiyle herkesi etkisi altına almıştı. Sevimli ve tatlı diliyle yarışmaya damga vuran Baha Bayırlı, sahne de bateri çalarak da kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti. Yarı finale kadar yükselen Baha Bayırlı, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

Şimdilerde ise yeni hali ile yıllar sonra ortaya çıktı. Baha Bayırlı, 4 yaşında geldiği ekranalar da kısa süre yer alsa da izleyenlerin her zaman aklında kalan isimlerden biri oldu. Minik Baha şimdilerde büyürken hayatı da merak konusu oldu.

YETENEK SİZSİNİZ'İN 4 YAŞINDAKİ BAHA'SI KOCAMAN OLDU

Yetenek Sizsiniz yarışmasına 4 yaşında katılan Baha, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin tanınan isimler arasında yerini alıyor. Yarışma da yarı finale kadar yükselen ancak birinciliği ise kıl payı kaçırdığı biliniyordu. O dönemlerde küçük olan Baha şimdilerde büyüdü ve kocaman oldu.

Güzel Sanatlar Lisesi’nden Klarnet Bölümü’nden mezun olan Baha, üniversite için davul üzerine bölüme hazırlanmak istediği kamuoyunda yer alan haberler arasında yerini alıyor. Şimdilerde sosyal medyada kendisi hakkında ‘Hiç değişmemiş’, ‘Aynı resmen’ gibi yorumlarda yapıldı.

Uzun bir aranın ardından tekrardan gündeme gelen Baha, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerek kısa süre de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.