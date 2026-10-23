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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:51

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

Bir dönem damga vuran Yetenek Sizsiniz programında tatlılığı ve sempatikliğiyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Hatta jüri koltuğunda oturan ünlü isim Hülya Avşar’ın kendisini ısırarak sevmesine neden olmuştu. Yarışmada 4 yaşında olan Baha Bayırlı, şimdilerde kocaman oldu. Yıllar sonra meydana çıkmasıyla kısa sürede gündemdeki yerini aldı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:51

Ekranların uzun soluklu yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sergilediği bateri performansıyla damga vuran Baha Bayırlı, yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar sonraki şaşırtıcı değişimiyle tekrardan gündeme gelen Baha Bayrılı, ’ın bile kendini ısırarak sevmesine neden olacak sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı. 4 yaşında ekranlarda yer alan Baha Bayırlı şimdilerde kocaman oldu.

HABERİN ÖZETİ

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında bateri performansı ve sempatik tavırlarıyla tanınan Baha Bayırlı, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündeme geldi.
Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına 4 yaşında katılmıştı.
Yarışmada sergilediği bateri performansıyla dikkat çekmişti.
Hülya Avşar'ın bile sempatik tavırlarıyla dikkatini çekmişti.
Yarışmada yarı finale kadar yükselmişti.
Güzel Sanatlar Lisesi'nden Klarnet Bölümü'nden mezun oldu.
Üniversite için davul bölümüne hazırlanmak istediği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

HÜLYA AVŞAR ISIRARAK SEVMİŞTİ!

Ekranların en çok izlenen ve uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, yayınlandığı dönemde adeta ekranlara damga vurmuştu. ’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma da yeteneği olduğuna inanan ya da yeteneği olduğunu bilen kişiler katılım gösteriyordu. Hülya Avşar’ın da jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitler programdaki kişiler de hafızalar da iz bırakırdı.

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

Bu isimlerden biri de ünlü isim Hülya Avşar’ın ısırarak sevdiği Baha Bayırlı olmuştu. Küçük yaşta ekranların önünde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Baha Bayırlı sempatik, neşeli ve tatlı haliyle görenleri kendine hayran bıraktırmıştı. Hal böyle olunca da Baha’nın sergileyeceği performans daha çok izlenen anlardan biri olmuştu.

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

Sempatikliğiyle herkesi etkisi altına almıştı. Sevimli ve tatlı diliyle yarışmaya damga vuran Baha Bayırlı, sahne de bateri çalarak da kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti. Yarı finale kadar yükselen Baha Bayırlı, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

Şimdilerde ise yeni hali ile yıllar sonra ortaya çıktı. Baha Bayırlı, 4 yaşında geldiği ekranalar da kısa süre yer alsa da izleyenlerin her zaman aklında kalan isimlerden biri oldu. Minik Baha şimdilerde büyürken hayatı da merak konusu oldu.

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

YETENEK SİZSİNİZ'İN 4 YAŞINDAKİ BAHA'SI KOCAMAN OLDU

Yetenek Sizsiniz yarışmasına 4 yaşında katılan Baha, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin tanınan isimler arasında yerini alıyor. Yarışma da yarı finale kadar yükselen ancak birinciliği ise kıl payı kaçırdığı biliniyordu. O dönemlerde küçük olan Baha şimdilerde büyüdü ve kocaman oldu.

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

Güzel Sanatlar Lisesi’nden Klarnet Bölümü’nden mezun olan Baha, üniversite için davul üzerine bölüme hazırlanmak istediği kamuoyunda yer alan haberler arasında yerini alıyor. Şimdilerde sosyal medyada kendisi hakkında ‘Hiç değişmemiş’, ‘Aynı resmen’ gibi yorumlarda yapıldı.

Hülya Avşar ısırarak sevmişti! Yetenek Sizsiniz'in 4 yaşındaki Baha'sı kocaman oldu

Uzun bir aranın ardından tekrardan gündeme gelen Baha, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerek kısa süre de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

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ETİKETLER
#hülya avşar
#acun ılıcalı
#yetenek sizsiniz türkiye
#Bateri
#Baha Bayırlı
#Magazin
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