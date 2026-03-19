Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hülya Avşar rol aldığı diziye "Berbat" diyen Hande Ataizi'ne cevap verdi: Ne derse desin

Hülya Avşar'ın başrolünde yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi, 7. bölümde final kararı aldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Hülya Avşar, Hande Ataizi'nin dizisi için "Berbat" yorumuna ""Ne derse desin" diyerek cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:08
|
, başrollerinden biri olduğu dizinin final kararı almasının ardından ilk kez konuştu Eleştirenlere de cevap veren Avşar, "Konuşanlara da selam olsun buradan'' dedi.

HANDE ATAİZİ, AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNE "BERBAT" DEDİ

Geçtiğimiz haftalarda 'ye dizisi soruldu. Berbat bir dizi olduğunu dile getiren Hande Ataizi, 'Kötü bir işin içinde olmak bana ters' diyerek, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hande Ataizi, "Siz dizide rol alır mısınız?" sorusuna ise 'Allah korusun. Aynı Yağmur Altında berbat bir dizi" diyerek cevap verdi.

Muhabirlerin Hande Ataizi'nin sert eleştirilerini hatırlatması üzerine Hülya Avşar, "Hiç dinlemedim bile, gerçekten haberim yok. Öyle mi demiş? Bilmiyorum. Ne derse desin!" şeklinde cevap verdi.

HÜLYA AVŞAR'IN DİZİSİNİN FİNAL YAPMASI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

korkusu yaşayıp yaşamadığı sorulan Avşar, asıl üzüntüsünün kendi kariyeri değil, ekmek parası için çalışan teknik kadro olduğunu vurguladı: "Diziler çok emek verilen işler, bir sürü insan çalışıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. Biz her zaman iş buluruz ama teknik ekip, set çalışanları bizim kadar kolay iş bulamıyor. Ben bir oyuncuyum. Hiç 'onun yüzünden, bunun yüzünden' demem. Kısmetimiz değilmiş. Başka işlere inşallah." dedi.

ETİKETLER
#hülya avşar
#hande ataizi
#reyting
#dizi finali
#Aynı Yağmur Altında
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.