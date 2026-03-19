Hülya Avşar rol aldığı diziye "Berbat" diyen Hande Ataizi'ne cevap verdi: Ne derse desin

Hülya Avşar, başrollerinden biri olduğu dizinin final kararı almasının ardından ilk kez konuştu Eleştirenlere de cevap veren Avşar, "Konuşanlara da selam olsun buradan'' dedi.

HANDE ATAİZİ, AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNE "BERBAT" DEDİ

Geçtiğimiz haftalarda Hande Ataizi'ye Aynı Yağmur Altında dizisi soruldu. Berbat bir dizi olduğunu dile getiren Hande Ataizi, 'Kötü bir işin içinde olmak bana ters' diyerek, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hande Ataizi, "Siz dizide rol alır mısınız?" sorusuna ise 'Allah korusun. Aynı Yağmur Altında berbat bir dizi" diyerek cevap verdi.

Muhabirlerin Hande Ataizi'nin sert eleştirilerini hatırlatması üzerine Hülya Avşar, "Hiç dinlemedim bile, gerçekten haberim yok. Öyle mi demiş? Bilmiyorum. Ne derse desin!" şeklinde cevap verdi.

HÜLYA AVŞAR'IN DİZİSİNİN FİNAL YAPMASI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Reyting korkusu yaşayıp yaşamadığı sorulan Avşar, asıl üzüntüsünün kendi kariyeri değil, ekmek parası için çalışan teknik kadro olduğunu vurguladı: "Diziler çok emek verilen işler, bir sürü insan çalışıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. Biz her zaman iş buluruz ama teknik ekip, set çalışanları bizim kadar kolay iş bulamıyor. Ben bir oyuncuyum. Hiç 'onun yüzünden, bunun yüzünden' demem. Kısmetimiz değilmiş. Başka işlere inşallah." dedi.