Hülya Avşar'dan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'e övgü! "Dünyaca ünlü olmaya aday"

Şarkıcı Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç babasının izinden gitti ve şarkıcı oldu. Selin Geçit ile düet yapan Baran Mengüç dans performansıyla ise beğeni topladı. Baran Mengüç'ün dans performansına bir yorum da Hülya Avşar'dan geldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 15:49

Şak Şuka, Kelle, Tarçın Kokulum ve İki Yüzlüler şarkılarıyla beğeni toplayan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç de babası gibi şarkıcı oldu. Selin Geçit ile düet yapan Baran Mengüç, dans performansıyla da beğeni topladı.

TARIK MENGÜÇ'ÜN OĞLU DA ŞARKICI OLDU

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç, şarkı çıkardı. Selin Geçit ile düet yapan Baran Mengüç sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti. Dansıyla izleyenlerin beğenisini toplayan Baran Mengüç'e ünlü isimlerden de beğeni yağdı.

Hülya Avşar'dan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'e övgü! "Dünyaca ünlü olmaya aday"

HÜLYA AVŞAR'DAN BARAN MENGÜÇ'E ÖVGÜ YAĞMURU

Daha programına da konuk ettiği Baran Mengüç'ün dans performansını öven Hülya Avşar, "Bu çocuk dünyaca ünlü olmaya aday, bayılıyorum" dedi.

Hülya Avşar'dan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'e övgü! "Dünyaca ünlü olmaya aday"

BARAN MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

2003 doğumlu Baran Mengüç, şarkıcı Tarık Mengüç'ün oğludur. Michael Jackson'dan ilham alarak hem dans hem de müzik alanında kendini geliştirdi. Genç yaşta katıldığı dans yarışmaları ve çeşitli markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde tanınırlık kazandı.

Hülya Avşar'dan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'e övgü! "Dünyaca ünlü olmaya aday"
