Hülya Avşar'dan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'e övgü! "Dünyaca ünlü olmaya aday"

Şak Şuka, Kelle, Tarçın Kokulum ve İki Yüzlüler şarkılarıyla beğeni toplayan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç de babası gibi şarkıcı oldu. Selin Geçit ile düet yapan Baran Mengüç, dans performansıyla da beğeni topladı.

TARIK MENGÜÇ'ÜN OĞLU DA ŞARKICI OLDU

HÜLYA AVŞAR'DAN BARAN MENGÜÇ'E ÖVGÜ YAĞMURU

Daha programına da konuk ettiği Baran Mengüç'ün dans performansını öven Hülya Avşar, "Bu çocuk dünyaca ünlü olmaya aday, bayılıyorum" dedi.

BARAN MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

2003 doğumlu Baran Mengüç, şarkıcı Tarık Mengüç'ün oğludur. Michael Jackson'dan ilham alarak hem dans hem de müzik alanında kendini geliştirdi. Genç yaşta katıldığı dans yarışmaları ve çeşitli markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde tanınırlık kazandı.