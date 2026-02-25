İbrahim Tatlıses ile kızı Melek Zübeyde'nin arası vergi borçları sayesinde düzeldi

Kategoriler
İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla ilgili açıklamalarının ardından ünlü türkücünün eski menajeri çok konuşulacak iddialarda bulundu. ünlü sanatçının bir zamanlar menajerliğini yaptığı Şule Yazar, İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı'nın bir toplantıda mal varlığının kalem kağıtla liste haline getirilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in uzun yıllar birlikte çalıştığı eski menajeri Şule Yazar, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yazar, Bodrum’da yaşanan trafik kazasının ardından Tatlıses ailesi içinde yaşanan miras ve mal varlığı tartışmalarının perde arkasını ilk kez anlattı. Şule Yazar, Tatlıses ile yollarını bir otel projesi nedeniyle ayırdıklarını belirterek, projeye ilişkin taleplerinin karşılanmadığını ve bu süreçte anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.
Yazar, kazanın ardından evde yapılan bir toplantıda mal varlığının kalem kağıtla liste haline getirilmesinin gündeme geldiğini ileri sürdü. İddiasına göre, Tatlıses’in bazı çocukları mevcut varlıklar hakkında bilgi talep etti. Gel Konuşalım programında konuşan Yazar, bu talebin İdo Tatlıses ile Melek Zübeyde Tatlı tarafından dile getirildiğini öne sürdü.
Melek Zübeyde'nin babasının mal varlığının listesini istemesinin ardından ünlü türkücü "Ben daha ölmedim" diyerek kızına küstü. Bu süreçte Melek Zübeyde babasıyla bir süre konuşmadı ancak daha sonra zeytin dalı borç ödemeyle geldi. Eski menajer "İbrahim Bey'in vergi ve SGK borcu var. Devlete çok yüklü meblağlarda geçmişten gelen" iddiasında bulundu.